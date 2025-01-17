Які дрова горять навіть сирими: важливо запастися ними

Дрова – це все ще найбільш популярний спосіб опалення приватних будинків, і попит на них дуже високий. Але що робити, якщо дрова не встигли повністю просохнути, а топити дім потрібно вже?

На щастя, деякі породи дерев непогано горять навіть тоді, коли вони ще вологі, повідомляє 24 Канал. Втім, з цим варто бути обережними, адже надто часте розпалювання вологого дерева може зіпсувати пічку чи камін.

Цікаво 5 найкорисніших для тіла напоїв: варто пити їх щодня

Як розпалити пічку вологими дровами?

Перше, що потрібно запам'ятати – топити камін сирими дровами не можна. Це призведе до того, що димохід заб'ється, а камін перестане працювати. Звісно, дров'яні печі краще пристосовані для спалення різних порід дерев, але й в такому випадку димохід може забитися.

Часто запалювати сирі дрова не варто, але якщо зігрітися потрібно дуже швидко, а все дерево відсиріло, можна розтопити пічку й ним. Ніколи для цього не можна використовувати спеціальну рідину – в оселі робити це небезпечно.

Також потрібно з увагою підійти до вибору деревини. Деяка в сирому вигляді горіти не буде взагалі – як-от осика. Вона просто почне плавитися. А ось хвойні дерева можуть загорітися, але потім швидко згаснути. Найкраще ж для розтоплення підходять сирі березові дрова. Також добре розпалюються навіть свіжозрізані акація та сосна.



Деякі дрова горять навіть сирими / Фото Pexels

Для розпалення набагато краще використати сухі тріски чи гілочки, навіть якщо їх небагато, а вже після цього можна поступово додавати вологі дрова. Використайте спеціальну схему складання дров – з середньої частини сирої деревини відщипніть скіпок та складіть їх у вигляді куреня. Зверху кладіть більші шматки, а всередині – дрібні.

Також можна трохи посолити дрова – це допоможе їм розгорітися, адже сіль діє як абсорбент та швидко вбирає вологу.

Перед тим, як топити сухими дровами, ви також можете потримати їх кілька днів біля печі для просушування – головне не забувати про пожежну безпеку. Колоті поліна також можуть швидко висохнути на морозі – волога з них просто вимерзає.

Також варто купувати дрова заздалегідь та дати їм вилежатися принаймні кілька місяців. А у розпал сезону можна замовити дубові дрова камерної сушки: та приготуйтеся, що їхня ціна буде вдвічі вищою за звичайні.