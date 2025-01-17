Які дрова горять навіть сирими: важливо запастися ними
- Деякі види дров, такі як березові, акація та сосна, добре горять навіть у сирому стані.
- Для розпалення сирих дров рекомендується використовувати сухі тріски або гілочки та особливу схему складання, щоб уникнути проблем з каміном чи пічкою.
Дрова – це все ще найбільш популярний спосіб опалення приватних будинків, і попит на них дуже високий. Але що робити, якщо дрова не встигли повністю просохнути, а топити дім потрібно вже?
На щастя, деякі породи дерев непогано горять навіть тоді, коли вони ще вологі, повідомляє 24 Канал. Втім, з цим варто бути обережними, адже надто часте розпалювання вологого дерева може зіпсувати пічку чи камін.
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Як розпалити пічку вологими дровами?
Перше, що потрібно запам'ятати – топити камін сирими дровами не можна. Це призведе до того, що димохід заб'ється, а камін перестане працювати. Звісно, дров'яні печі краще пристосовані для спалення різних порід дерев, але й в такому випадку димохід може забитися.
Часто запалювати сирі дрова не варто, але якщо зігрітися потрібно дуже швидко, а все дерево відсиріло, можна розтопити пічку й ним. Ніколи для цього не можна використовувати спеціальну рідину – в оселі робити це небезпечно.
Також потрібно з увагою підійти до вибору деревини. Деяка в сирому вигляді горіти не буде взагалі – як-от осика. Вона просто почне плавитися. А ось хвойні дерева можуть загорітися, але потім швидко згаснути. Найкраще ж для розтоплення підходять сирі березові дрова. Також добре розпалюються навіть свіжозрізані акація та сосна.
Деякі дрова горять навіть сирими / Фото Pexels
Для розпалення набагато краще використати сухі тріски чи гілочки, навіть якщо їх небагато, а вже після цього можна поступово додавати вологі дрова. Використайте спеціальну схему складання дров – з середньої частини сирої деревини відщипніть скіпок та складіть їх у вигляді куреня. Зверху кладіть більші шматки, а всередині – дрібні.
Також можна трохи посолити дрова – це допоможе їм розгорітися, адже сіль діє як абсорбент та швидко вбирає вологу.
Перед тим, як топити сухими дровами, ви також можете потримати їх кілька днів біля печі для просушування – головне не забувати про пожежну безпеку. Колоті поліна також можуть швидко висохнути на морозі – волога з них просто вимерзає.
Також варто купувати дрова заздалегідь та дати їм вилежатися принаймні кілька місяців. А у розпал сезону можна замовити дубові дрова камерної сушки: та приготуйтеся, що їхня ціна буде вдвічі вищою за звичайні.