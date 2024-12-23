Эти дрова лучшие для отопления: стоит использовать именно их

Эффективность обогрева дома может сильно зависеть от того, насколько хорошо вы выбрали дрова для этого и правильно ли их хранили.

К сожалению, не все породы древесины имеют одинаковые свойства, поэтому некоторые из них горят хуже, а некоторые лучше, сообщает 24 Канал. Чем плотнее древесина, тем дольше она будет гореть, а потом и тлеть. Впрочем, недостаток таких сортов в том, что они также долго и загораются.

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Дуб

Если вы хотите дрова, которые будут гореть дольше, тогда дуб станет лучшим выбором. Он считается лучшим деревом для заготовки дров с высокой теплоотдачей. Структура этой древесины тяжелая и плотная, поэтому поленья долго будут гореть и выделять приятный терпкий аромат.

Уголь также медленно и долго отдает тепло. А бревна для заготовки дров лучше выбирать среднего размера и возраста, ведь старые будут более рыхлыми и выделять меньше тепла.

Ольха

На декоративной подставке у камина такие дрова будут выглядеть очень эстетично, ведь на срезе бывают оранжевые, красные, желтые, голубые и густо-охристые. Хорошо высушенная ольха может долго храниться и не терять своих свойств.

А при стабильном горении ольха дает много тепла и мало дыма, и пламя от нее идет достаточно яркое.

Береза

Березовое дерево имеет достаточно высокую теплоотдачу: дрова долго горят и сгорают практически полностью, поэтому вы будете иметь минимальное количество пепла и угля. Учитывайте, что эти выгодные по цене дрова можно заготавливать заранее максимум на два года.



Березовые дрова хорошо подходят для отопления / Фото Pexels

Для интенсивного горения березе нужно много воздуха, иначе она может образовывать деготь, что будет оседать на стенках топки.

Липа

Если использовать эти дрова для обогрева, дом станет теплым максимально быстро. Кроме того, липа считается почти идеальным вариантом для бани, ведь отличается среди других деревьев также лечебными свойствами. Впрочем, сохраняется она только в течение двух лет после заготовки.

Осина

Осина – это дерево, которое не только нагреет ваш дом, но и поможет очистить дымоход от сажи. Впрочем, теплоотдача у этой древесины будет хуже. Но вы можете приобрести осину для того, чтобы быстрее разжигать древесину с плотной структурой.