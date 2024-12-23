Ці дрова найкращі для опалення: варто використовувати саме їх

Ефективність обігрівання будинку може сильно залежати від того, наскільки добре ви обрали дрова для цього та чи правильно їх зберігали.

На жаль, не всі породи деревини мають однакові властивості, тому деякі з них горять гірше, а деякі краще, повідомляє 24 Канал. Що щільніша деревина, то довше вона горітиме, а потім і тлітиме. Втім, недолік таких сортів у тому, що вони також довго й загоряються.

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Дуб

Якщо ви хочете дрова, які будуть горіти найдовше, тоді дуб стане найкращим вибором. Він вважається найкращим деревом для заготівлі дров із високою тепловіддачею. Структура цієї деревини важка та щільна, тож поліна довго горітимуть та виділятимуть приємний терпкий аромат.

Вугілля також повільно та довго віддає тепло. А колоди для заготівлі дров краще обирати середнього розміру та віку, адже старі будуть більш пухкими та виділятимуть менше тепла.

Вільха

На декоративній підставці біля каміна такі дрова виглядатимуть дуже естетично, адже на зрізі бувають помаранчеві, червоні, жовті, блакитні та густо-охристі. Добре висушена вільха може довго зберігатися та не втрачати своїх властивостей.

А при стабільному горінні вільха дає багато тепла та мало диму, і полум'я від неї йде досить яскраве.

Береза

Березове дерево має досить високу тепловіддачу: дрова довго горять та згоряють практично повністю, тож ви матимете мінімальну кількість попелу та вугілля. Враховуйте, що ці вигідні за ціною дрова можна заготовлювати наперед максимум на два роки.



Березові дрова добре підходять для опалення / Фото Pexels

Для інтенсивного горіння березі потрібно багато повітря, інакше вона може утворювати дьоготь, що осідатиме на стінках топки.

Липа

Якщо використовувати ці дрова для обігріву, дім стане теплим максимально швидко. Окрім того, липа вважається майже ідеальним варіантом для лазні, адже вирізняється серед інших дерев також лікувальними властивостями. Втім, зберігається вона тільки протягом двох років після заготівлі.

Осика

Осика – це дерево, яке не тільки нагріє ваш дім, але й допоможе очистити димохід від сажі. Втім, тепловіддача у цієї деревини буде гіршою. Але ви можете придбати осику для того, аби швидше розпалювати деревину із щільною структурою.