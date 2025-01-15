Лучше их не покупать: список дров, которые не горят, а тлеют
Зимой в частных домах популярны печи или камины. Для того, чтобы они обогревали дом – не обойтись без дров. Впрочем, их запасы могут исчерпываться, поэтому для тех, кто планирует приобрести новую партию, чтобы сэкономить средства, рекомендуем узнать о древесине, которая плохо горит.
Некоторые дрова не подходят для горения в печи, пишет 24 Канал со ссылкой на Bio.Ukr. ич в том, что они плохо горят, дымят, тлеют, а в некоторых случаях даже совсем недешево стоят.
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Какие дрова тлеют
- Хвойные деревья (туя, ель, сосна)
Эта древесина наполнена высоким содержанием смолы, которая не сгорает полностью и засоряет дымоход, а при использовании накапливается копоть.
- Тополь, осина, липа липа
Эти дрова хорошо горят, но быстро сгорают, поэтому имеют низкую удельную теплотворную способность.
- Кедр
Не стоит покупать для отопления дома, потому что такие дрова долго тлеют и еще и достаточно недешевые.
Для печи или камина лучше покупать дрова, которые не тлеют / Фото Pexels
Какие дрова подходят для печи
Хорошими дровами для отопления считаются дубовые. Они плотные, медленно горят и выделяют много тепла. Единственный минус этой древесины – она довольно дорогая. Буковые деревья тоже известны своей высокой теплотворной способностью. Ясень также часто покупают благодаря тому, что он дает много тепла, но он также имеет высокую цену.
Тление дров – это хорошо или плохо
Когда дрова тлеют, то это означает, что они медленно горят с минимальным количеством пламени, выделяя при этом много дыма, но и тепла тоже. Тление приводит к тому, что деревья сгорают неэффективно.
Из-за большого количества дыма загрязняется дымоход, потому что происходит накопление сажи и смолы. Несмотря на то, что тлеющие дрова дают тепло, оно все же не имеет высокой температуры, поэтому помещение может хуже нагреваться.