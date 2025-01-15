Краще їх не купляти: список дров, які не горять, а тліють

Взимку в приватних будинках популярними є печі чи каміни. Для того, щоб вони обігрівали оселю – не обійтися без дров. Втім, їхні запаси можуть вичерпуватися, тож для тих, хто планує придбати нову партію, щоб зекономити кошти, рекомендуємо дізнатися про деревину, яка погано горить.

Деякі дрова не підходять для горіння в печі, пише 24 Канал з посиланням на Bio.Ukr. іч у тому, що вони погано горять, димлять, тліють, а в деяких випадках навіть зовсім недешево коштують.

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Які дрова тліють

Хвойні дерева (туя, ялина, сосна)

Ця деревина наповнена високим вмістом смоли, яка не згоряє повністю та засмічує димар, а при використанні накопичується кіптява.

Тополя, осика, липа

Ці дрова добре горять, але швидко згоряють, тому мають низьку питому теплотворну здатність.

Кедр

Не варто купувати для опалення будинку, бо такі дрова довго тліють та ще й досить недешеві.



Для печі чи каміну краще купляти дрова, які не тліють / Фото Pexels

Які дрова підходять для печі

Хорошими дровами для опалення вважаються дубові. Вони щільні, повільно горять й виділяють багато тепла. Єдиний мінус цієї деревини – вона доволі дорога. Букові дерева теж відомі своєю високою теплотворною здатністю. Ясен також часто купують завдяки тому, що він дає багато тепла, але він також має високу ціну.

Тління дров – це добре чи погано

Коли дрова тліють, то це означає, що вони повільно горять з мінімальною кількістю полум’я, виділяючи при цьому багато диму, але й тепла теж. Тління призводить до того, що дерева згоряють неефективно.

Через велику кількість диву забруднюється димохід, бо відбувається накопичення сажі та смоли. Попри те, що тліючі дрова дають тепло, воно все ж таки не має високої температури, тому приміщення може гірше нагріватися.