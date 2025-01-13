Не стоит их покупать: эти дрова почти не горят и только засоряют печку

Многие люди, живущие в частных домах, этой зимой используют дрова для отопления. И даже сейчас печь и камин – это вовсе не пережиток прошлого, а важная вещь в быту.

Подобрать идеальные дрова для отопления зимой – это далеко не простая задача, и не все знают, что есть типы древесины, которые совсем не подходят для того, чтобы топить ими печь, сообщает 24 Канал.

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Какими дровами не стоит топить печь?

Для отопительных целей обычно применяют различные дрова. И одна из приоритетных характеристик, по которой их выбирают – это их теплотворная способность, продолжительность горения и комфорт в использовании.

Для отопительных целей желательно, чтобы тепловыделение происходило дольше, но медленнее. И лучше всего для этого подходят дрова из лиственных пород, поэтому очень часто используют тис, боярышник, березу, дуб, ясень и тому подобное.



Некоторые дрова не очень подходят для печки / Фото Pexels

А вот деревья из хвойных пород подходят для топки хуже: они способствуют образованию смолистых отложений в трубе и имеют низкую теплотворную способность. Кроме того, дрова из многих хвойных пород деревьев сильно дымят и искрят в печи.

И все же их достаточно легко колоть. Еще одно правило относительно дров – нельзя использовать только что спиленные деревья. Такие дрова будут плохо гореть и давать слишком много дыма из-за того, что все еще очень влажные. От них вы не получите также много тепла, и даже зажечь их будет проблематично: для этого нужно использовать специальные средства.

Вот несколько пород деревьев, которые использовать не стоит: