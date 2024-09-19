За сезон не исправишь: вот 5 ошибок новичков на огороде, которых надо избегать

Огородничество может показаться чрезвычайно трудным делом, и если вы никогда раньше им не занимались, это может привести к тому, что вы допустите некоторые распространенные ошибки.

К сожалению, не все ошибки на огороде можно исправить сразу. И иногда они дают о себе знать слишком поздно, и приходится ждать целый сезон, чтобы полностью уладить нанесенный ущерб. Porady 24 собрали основные ошибки огородников-новичков, которыми поделились пользователи сети X.

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Не сажайте много кабачков

Конечно, может возникнуть соблазн засадить всю грядку кабачками – ведь все мы их любим, и культура достаточно проста в выращивании. Но если вы не планируете раздавать их ведрами всем знакомым, закрывать икру, морозить кабачки на зиму и т.д. – достаточно будет всего одного-двух кустов.

Не забывайте о мульчировании

Мульчирование помогает задерживать в земле влагу, и поэтому оно очень важно. Кроме того, немало огородников советуют также позаботиться и о капельном поливе, если есть такая возможность.

Учитывайте то, что использовать для мульчи можно немало различных материалов: сухую траву, ботву, хвою и тому подобное.

Не поливайте помидоры сверху

Это – очень распространенная ошибка, которой допускали, вероятно, почти все во время первого выращивания помидоров. Дело в том, что подливать их нужно исключительно под корень, иначе они могут подхватить болезнь или же обжечься под палящим солнцем.

Всего одна эта ошибка может стоить вам большой доли урожая.



Помидоры нужно поливать очень осторожно / Фото Pexels

Лучше позже, чем рано

Если вы сомневаетесь, или земля на огороде уже достаточно прогрелась для высадки рассады или семян – стоит еще немного подождать. Один простой способ проверить: воткнуть палец в пашню. Если вы чувствуете холод, тогда сажать еще может быть рано.

Не бойтесь, что овощи будут расти медленно: очень часто посаженная на неделю позже рассада все равно догоняет в росте и выглядит еще и здоровее той, которую посадили очень рано.

Не сажайте рядом острый и сладкий перец

Если вы не хотите, чтобы ваши сладкие перцы вдруг оказались горькими, тогда сажать их лучше как можно дальше друг от друга, в идеале – на разных концах огорода. И также не стоит покупать семена перца у непроверенных людей – существует вероятность, что среди семян одного сорта может оказаться одно семечко другого.