5 ошибок в уборке кухни, которые допускают почти все: проверьте себя

Уборка на кухне может казаться бесконечным процессом, ведь там постоянно готовят, а значит, комната без конца пачкается.

Для того, чтобы на кухне постоянно царила идеальная чистота, нужно прилагать немало усилий, сообщает 24 Канал со ссылкой на Martha Stewart. Но если вы сможете избежать нескольких распространенных ошибок, это может стать несколько проще.

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Не убираете под техникой

Бытовая техника занимает очень большую часть столешниц, и может возникнуть соблазн протирать пыль только вокруг, но не заглядывать под микроволновку, мультиварку или кофеварку. Впрочем, эта ошибка может привести не только к накоплению грязи, но и к появлению неприятных вредителей.

Лучшее, что вы можете сделать для чистоты кухни – это несколько раз в неделю передвигать технику и протирать и под ней, а также вычищать всю грязь, что могла туда попасть.

Вы не меняете губку

Губки – это предмет, которым вы очищаете все вокруг, и подумайте: каким будет качество такой уборки, если губки грязные? Так вы можете только распространить микробы и бактерии на посуду и столешницы.

Раз в несколько недель губки нужно заменять, или же очищать их в посудомойке или дезинфицировать в микроволновой печи.

Вы не очищаете слив раковины

Не забудьте очистить слив раковины во время уборки на кухне. Очень часто частицы пищи и жир попадают в сток и накапливаются там. Это приводит не только к засорению, но и к накоплению неприятных запахов. Обязательно каждую неделю тщательно мойте раковину и слив; для этого можно использовать смесь пищевой соды и уксуса.



Слив раковины нужно мыть / Фото Pexels

Использование агрессивных химикатов на столешницах

Когда вы очищаете поверхности, которые используете для приготовления пищи, лучше использовать натуральные моющие средства, которые также предназначены для очистки материала вашей столешницы. Сильная химия может не только повредить поверхность мебели, но и оставить частицы, опасные для кухни и продуктов.

Игнорируете холодильник

Этот бытовой прибор загрязняется быстрее, чем вы можете представить: пятна от продуктов, разлитая вода, влага и т.д. могут привести к тому, что в холодильнике появляется неприятный запах.

Регулярно очищайте холодильник, вынимая ящики для продуктов и полки и очищая их с мыльным раствором.