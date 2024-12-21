Когда вы покупаете новый веник в дом, это более важное событие, чем вы можете представить, ведь от того, как вы будете им пользоваться, зависит и то, что он принесет в ваш дом: радость и удачу или проблемы и ссоры, сообщает 24 Канал.

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Что нужно делать с веником на удачу?

Первое правило, которое нужно запомнить – не покупайте веник в августе. В этом месяце покупка может принести только немало хлопот и проблем. А если нужно выбросить старый веник, делать это нужно дальше от дома. Так завистники не смогут использовать его для того, чтобы навести порчу на владельца.

Если же выбросить веник возле дома, это якобы может привести к привлечению болезней. Есть также и поверье о том, что если выбросить веник через окно, хищные птицы начнут таскать со двора кур. А если старый веник сжечь, это может вызвать ссоры и разлад в семье.

Никогда не стоит одалживать веник ни приятелям, ни знакомым. Кстати, чужие веники брать также не стоит – все это может привести к совсем нежелательным последствиям.



Нельзя одалживать веник / Фото Pexels

А вот для того, чтобы притянуть удачу в дом, новым веником нужно замести немного мусора с улицы за порог – это также укрепляет и материальное благосостояние. Также если перед уборкой веник выпадает из рук, это значит, что нужно загадать желание, и поверья утверждают, что оно сбудется.

Но в одном жилище подметать разными вениками нельзя – это приведет к бедности. Так е только богатство по углам разойдется, но вроде бы младшие члены семьи не будут уважать старших.

А чтобы отвабить злых духов, веник советуют ставить в угол дома, перевернув его вверх ногами.