Коли ви купуєте новий віник у дім, це важливіша подія, ніж ви можете уявити, адже від того, як ви будете ним користуватися, залежить і те, що він принесе у вашу оселю: радість та удачу чи негаразди та сварки, повідомляє 24 Канал.

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Що потрібно робити з віником на удачу?

Перше правило, яке потрібно запам'ятати – не купуйте віник у серпні. В цьому місяці покупка може принести тільки чимало клопотів та негараздів. А якщо потрібно викинути старий віник, робити це потрібно далі від дому. Так заздрісники не зможуть використати його для того, аби навести порчу на власника.

Якщо ж викинути віник біля дому, це начебто може призвести до привернення хвороб. Є також і повір'я про те, що якщо викинути віник через вікно, хижі птахи почнуть тягати з двору курей. А якщо старий віник спалити, це може спричинити сварки та розлад у сім'ї.

Ніколи не варто позичати віник ані приятелям, ані знайомим. До речі, чужі віники брати також не варто – все це може призвести до зовсім небажаних наслідків.



Не можна позичати віник / Фото Pexels

А ось для того, аби притягнути удачу в дім, новим віником потрібно замести трохи сміття з вулиці за поріг – це також зміцнює і матеріальний добробут. Також якщо перед прибиранням віник випадає з рук, це значить, що потрібно загадати бажання, і повір'я стверджують, що воно здійсниться.

Але в одному житлі підмітати різними віниками не можна – це призведе до бідності. Так е тільки багатство по кутах розійдеться, але начебто молодші члени родини не поважатимуть старших.

А щоб відвабити злих духів, віник радять ставити в куток дому, перевернувши його догори дриґом.