3 ошибки во время уборки, которые совершают почти все: нужно знать

Уборку в доме нужно делать регулярно, чтобы поддерживать в нем чистоту и порядок. Но даже если вы уделяете этому достаточно много времени, вы можете допустить некоторые ошибки.

Многие во время уборки делают ошибки, которые ухудшают ее эффективность, и даже не догадываются об этом. Поэтому если вы хотите убирать, как профессионал и тратить на это дело меньше времени, вам нужно узнать о них.

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Использование губки

Обычное применение губки – это мытье ею посуды, и для этой задачи она подходит идеально. Конечно же, только в случае, если вы ее чистите и заменяете с правильной периодичностью – а именно раз в две недели.

Но многие хозяйки используют ее еще и для того, чтобы мыть раковину на кухне и протирать ею столешницы. Вы будете удивлены, и делать это не стоит. Через пористую структуру в ней очень быстро накапливаются микробы, и если протирать ею столы и другие поверхности, вы только распространите их по кухне.

Для такой задачи будет гораздо лучше иметь отдельное полотенце из микрофибры.

Большое количество разных средств

Это – это одна ошибка, которой допускают многие люди. Вы можете с лучшими намерениями использовать на одной поверхности несколько различных средств для чистки, однако на самом деле это не нужно.

В результате ваша поверхность не станет чище, а останется липкой и будет очень быстро собирать на себя грязь.

Сразу смывать средство для мытья

Вспомните, как именно вы моете столешницы и раковины? Возможно, вы наносите средство, а через несколько мытья уже смываете его водой или чистой тряпкой? Что ж, делать так точно не нужно.

Вместо этого внимательно прочитайте инструкцию на обороте каждого средства для чистки и действуйте в соответствии с ней. Очень часто средствам нужно некоторое время для того, чтобы подействовать.