Если вы ищете средство, которое может подпитывать комнатные растения, то сообразительные француженки уже нашли идеальный способ – и для него вам не понадобится много усилий. Все, что нужно – это просто оставить воду, в которой вы варили яйца.

Интересно Избавьтесь от сорняков за считанные минуты: нужен дешевый раствор, что есть у вас дома

Большинство людей не задумываясь выливают воду из-под яиц, однако делать это, возможно, все же не стоит. Она может вам пригодиться – хотя бы для того, чтобы подпитать овощи и ваши комнатные растения.

Чем полезна вода из-под яиц?

Прежде всего, такая вода содержит органический кальций, который является чрезвычайно полезным для роста и развития всех без исключения растений и их корневой системы. Яичная скорлупа в своем составе имеет кальций, и во время варки она как бы "отдает" его воде. И тогда обычная вода из-под крана превращается в настоящее активное вещество, что помогает в росте комнатных растений.

Приготування кави вдома – можливість зробити паузу в потоці буденних задач. Чи то навчання, чи то віддалена робота, чи просто хатні справи. З дріпами від Gemini це ще простіше. Декілька хвилин – і ти насолоджуєшся насиченим та збалансованим смаком 100% арабіки.

Кроме того, такая вода также может поддерживать pH-баланс – и все благодаря тому, что во время варки скорлупа выделяет минеральные вещества, которые очень полезны для почвы. Подобная подкормка может быть очень полезна для растений, которым нужна сбалансированная почва для полноценного роста.



Вода после яиц может быть удобрением / Фото Pexels

Вода из-под яиц может насыщать комнатные растения питательными веществами и минеральными солями. Впрочем, очень важно помнить и о том, что такой водой поливать ваши растения можно не чаще, чем раз в месяц.

И вода после варки яиц может стать удобрением и для ваших огородных культур. Также не выбрасывайте и яичную скорлупу. Вместо этого вы можете измельчить ее и разбросать на огороде и в саду – тогда она будет отпугивать слизней и муравьев.