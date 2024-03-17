Якщо ви шукаєте засіб, який може підживлювати кімнатні рослини, то кмітливі француженки вже знайшли ідеальний спосіб – і для нього вам не знадобиться багато зусиль. Все, що потрібно – це просто залишити воду, у якій ви варили яйця.

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Більшість людей не замислюючись виливають воду з-під яєць, проте робити це, можливо, все ж не варто. Вона може вам згодитися – хоча би для того, щоб підживити городину та ваші кімнатні рослини.

Чим корисна вода з-під яєць?

Перш за все, така вода містить органічний кальцій, який є надзвичайно корисним для зростання та розвитку усіх без винятку рослин та їхньої кореневої системи. Яєчна шкаралупа у своєму складі має кальцій, і під час варіння вона наче "віддає" його воді. І тоді звичайнісінька вода з-під крана перетворюється на справжню активну речовину, що допомагає у рості кімнатних рослин.

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Окрім того, така вода також може підтримувати pH-баланс – і все завдяки тому, що під час варіння шкаралупа виділяє мінеральні речовини, які є дуже корисними для ґрунту. Подібне підживлення може бути дуже корисне для рослин, яким потрібен збалансований ґрунт для повноцінного зростання.



Вода після яєць може бути добривом / Фото Pexels

Вода з-під яєць може насичувати кімнатні рослини поживними речовинами та мінеральними солями. Втім, дуже важливо пам'ятати і про те, що такою водою поливати ваші рослини можна не частіше, ніж раз на місяць.

Та вода після варіння яєць може стати добривом і для ваших городніх культур. Також не викидайте і яєчну шкаралупу. Натомість ви можете подрібнити її і розкидати на городі і в саду – тоді вона буде відлякувати слимаків та мурах.