Існує чимало засобів для боротьби з бур'янами, та потрібно дуже добре зважити всі фактори перед тим, щоб обрати найкращий. Звісно, існують хімічні засоби, але вони точно не підійдуть, якщо у вас є тварини чи маленькі діти. Тож натомість можна скористатися деякими природними розчинами, які точно знайдуться у вас в коморі.

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Оцет

Так, звичайнісінький побутовий оцет через свою високу кислотність може бути потужним засобом для знищення бур'янів, якщо ви будете наносити його безпосередньо на листя рослин, яких хочете позбутися.

У оцті є оцтова кислота, і вона порушує структуру клітин рослин, і згодом може призвести до її в'янення та загибелі. Зазвичай для знищення бур'янів використовують білий оцет, адже він містить близько 5% оцтової кислоти.

Та для більш стійких бур'янів ви можете використати і сильніші концентрації.

Окріп

Кип'ятіння води – це надзвичайно простий, дешевий і на диво ефективний спосіб боротися із бур'янами. Якщо ви поллєте листя та безпосередньо корені бур'янів окропом, це обшпарить ці частини рослини і фактично вб'є їх.

Особливо цей метод корисний для того, щоб відчистити бур'яни, які ростуть у тріщинах та щілинах у під'їздах, тротуарах та у внутрішніх двориках.



Гаряча вода може вбити бур'яни / Фото Pexels

Сіль

Звичайна кухонна сіль, якщо знати, як її правильно використовувати, може стати незамінним помічником у боротьбі із бур'янами. Сіль допомагає зневоднити клітини рослин, і зрештою спричиняє їхнє висихання та загибель.

Виконані домашні справи означають одне – час переходити до відпочинку та відновлення сил з улюбленою кавою. А щоб процес її приготування не спровокував ще один цикл прибирання, радимо звернути увагу на Gemini у дріпах. В кожному паперовому пакетику міститься порція меленої кави. Тож все, що потрібно для заварювання – улюблена чашка і гаряча вода.

Втім, тут дуже важливо використовувати продукт економно та уникати перенасичення ґрунту, адже у великій кількості сіль може завдати шкоди і корисним рослинам.

Ручне висмикування та викопування бур'янів

Цей спосіб старий і перевірений, хоч і забирає, певно, найбільше часу і зусиль. Це все ще надзвичайно ефективний спосіб боротьби із бур'янами. Головне – знищити їх після виривання.