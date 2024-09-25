Невероятные цветы орхидей могут украсить любую квартиру, но иногда растение сталкивается с условиями, в которых оно не может цвести, и тогда оно стоит голое в течение нескольких месяцев. Но разбудить растение и стимулировать его цветение все же возможно, пишет Vse Roste.

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Какие есть жизненные циклы орхидей

В природе жизненный цикл орхидеи очень тесно связан с климатическими условиями. Например, в сезон дождей растения активно наращивают зеленую массу и запасаются питательными веществами, а вот как только дожди заканчиваются, наступает период цветения, и оно может длиться несколько месяцев. Тогда наступает период покоя.

Он напоминает своеобразную "спячку", и в это время корни орхидей все еще продолжают расти. Тогда цикл полностью повторяется, и это позволяет спрогнозировать, когда орхидея снова будет цвести. Домашние орхидеи также имеют свои жизненные циклы, и в течение года можно добиться от одного до трех цветений, если соблюдать все требования по уходу.

Почему орхидея дома не цветет

Если от окончания предыдущего цветения еще не прошел год, тогда еще рано волноваться из-за отсутствия цветов, ведь растению нужно приспособиться к окружающим условиям и набраться сил. Но если время идет, а орхидея не цветет и дальше, тогда пора разобраться в причинах отсутствия цветов.

Какие есть естественные причины?

Если растение находится в состоянии покоя или наращивает листья, цветения вы не дождетесь – тогда нужно просто набраться терпения, пока не наступит соответствующий период цветения.

Но есть и другая причина, по которой цветов нет – вместо цветочной стрелки из почки может появиться ребеночек. Новые орхидеи могут вырастать не только на стебле орхидеи, но и на цветоносе вместо бутона. На рост такой детки растение тратит очень много сил, поэтому их не остается на наращивание бутонов.



Орхидеи иногда не цветут по естественным причинам / Фото Pexels

Какие есть ошибки в уходе?

Все же самая частая причина отсутствия цветов – это ошибки в уходе. Возможно, вы не имеете правильной температуры дома. Летом комнатная температура идеально подходит для развития орхидей, а вот зимой, в период покоя, растениям нужна относительная прохлада – примерно 17 градусов.

Неправильный полив – лишняя влага может спровоцировать развитие гнили, а недостача ее также опасна, ведь орхидее просто не хватит сил на цветение. Также растению может не хватать подкормки, или же у вас дома неправильное освещение. Если света недостаточно, тогда она не будет расти, но и прямые солнечные лучи могут ее убить.