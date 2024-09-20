Эти 5 типичных признаков недосыпания никогда нельзя игнорировать: проверьте себя

Иногда может казаться, что недосыпание – это даже вроде бы полезно, ведь означает, что вы много работаете и продуктивны. Впрочем, на самом деле недосыпание влияет на нас только негативно.

Сон – это не просто вознаграждение после насыщенного дня, это еще и залог того, что наше здоровье и организм будут в норме. И эксперт по сну Самина Ахмед Джауреги поделилась несколькими распространенными признаками недосыпания, о которых знают далеко не все.

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Вы чрезвычайно капризны

Сон и эмоциональное здоровье связаны гораздо сильнее, чем вы представляете. И очень часто люди, которые имеют тревожность и депрессию, сообщают также и о хронической бессоннице, свидетельствует статистика Гарвардской медицинской школы.

Если вы не спите достаточно, вы более уязвимы к тому, чтобы чувствовать себя капризными и будете чувствовать большие сложности в преодолении стресса.

Ваша производительность падает

Конечно же, недосыпание может также повлиять и на способности рассуждать, сосредотачиваться на чем-то и даже находить правильные слова. И несмотря на то, что вам может казаться, что задержаться над работой допоздна – это единственный эффективный способ ее выполнить, на самом деле это далеко не лучшее решение.

Когда вы хорошо выспались, вы более склонны искать креативные, разумные решения и быстрее решать задачи и проблемы.

Ваш аппетит увеличивается

Оказывается, люди, которые стабильно спят меньше, чем 6 часов каждую ночь, более склонны к избыточному весу. Это все – из-за низкого уровня гормона лептина, подавляющего аппетит. В то же время отсутствие нормального количества сна повышает гормон грелин, что стимулирует голод.

Все это приводит к тому, что от переутомления вы тянетесь за нездоровым перекусом, и это заканчивается набором лишнего веса.



Недостаток сна поднимает аппетит / Фото Pexels

Ваша кожа ухудшается

Красные, опухшие глаза и темные круги под глазами могут легко выдать человека, который недосыпает. Впрочем, со временем недосыпание приводит также к тому, что кожа приобретает не очень здоровый цвет, а также могут появиться проблемы с высыпанием и тому подобное.

И если вы хотите по-настоящему ухаживать за своим лицом, прежде всего нужно позаботиться о здоровых 8 часов сна за ночь.

Вы чувствуете сонливость в течение дня

Еще один признак недосыпания – это желание вздремнуть в обед или рано вечером. И симптомы могут быть менее заметными, чем ежеминутная зевота или необходимость постоянно пить кофе, чтобы поддерживать себя в вертикальном положении.

Несмотря на то, что дневной отдых в разумных количествах может быть полезным, постоянная потребность в нем может свидетельствовать о том, что вы недосыпаете.