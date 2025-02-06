Ранние и чрезвычайно сочные: лучшие сорта огурцов для огорода
Что может быть лучше вкусного, свежего овощного салата? Особенно, если овощи для него собраны со своего огорода. Но для этого нужно высадить скороспелые овощи –в том числе и огурцы.
Выбрать ранние сорта огурцов для теплицы и огорода – это непростая задача и для опытных огородников, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Яскрава клумба". Поэтому не помешает обратить внимание на список ранних огурцов с роскошными характеристиками.
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Кустовая
Это просто невероятный вариант для людей, ищущих огурцы с маленькими, но сочными плодами. В Украине Кустовой сорт – это практически классика, и его на протяжении многих лет выращивают и любители, и профессионалы.
Он прекрасно адаптируется к различным климатическим условиям и отличается выносливостью. А вкус удовлетворит даже самых требовательных огородников. Длина плода – 10 – 12 сантиметров, а для созревания ему нужно 40 – 45 дней с первых всходов.
Конкурент
Если вы хотите выращивать ранние огурцы на открытом грунте, а также хотите получить высокий урожай, тогда огурец Конкурент – это лучший вариант. Для его выращивания используется стандартная агротехника. Одно из самых больших преимуществ этого сорта – его неприхотливость.
Весит один плод около 100 граммов, а длина – 10 – 12 сантиметров. С одного квадратного метра вам удастся собрать около 3 – 4 килограммов, и все это – уже через 40 дней после появления первых всходов.
Сорта огурцов нужно выбирать тщательно / Фото Pexels
Азарт F1
Этот ранний сорт огурцов подойдет и для теплицы, и для огорода. Кроме того, он не только раннеспелый, но и самоопыляемый и универсальный в использовании. Точно порадует вас размером и вкусовыми характеристиками.
Созреют первые плоды уже через 45 – 50 дней после всходов. Огурцы мясистые, налитые соком и хрустящие и дадут невероятный урожай – до 5 килограммов с одного метра квадратного.
Везунчик
Идеальный сорт для теплиц – самоопыляемый, урожайный и очень ранний. Подходит и для домашнего, и даже для коммерческого выращивания. Сорт создан современными селекционерами и имеет невероятные характеристики – длиной достигает 15 сантиметров, а с одного квадратного метра удастся собрать до 7 килограммов огурцов.