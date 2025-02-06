Ранні та надзвичайно соковиті: найкращі сорти огірків для городу

Що може бути кращим за смачний, свіжий овочевий салат? Особливо, якщо овочі для нього зібрані зі свого городу. Та для цього потрібно висадити скоростиглі овочі – зокрема і огірки.

Обрати ранні сорти огірків для теплиці та городу – це непросте завдання і для досвідчених городників, повідомляє 24 Канал з посиланням на "Яскрава клумба". Тож не завадить звернути увагу на список ранніх огірків з розкішними характеристиками.

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Кущовий

Це просто неймовірний варіант для людей, що шукають огірки з маленькими, але соковитими плодами. В Україні Кущовий сорт – це практично класика, і його протягом багатьох років вирощують і любителі, і професіонали.

Він чудово адаптується до різних кліматичних умов та вирізняється витривалістю. А смак задовольнить навіть найвибагливіших городників. Довжина плода – 10 – 12 сантиметрів, а для достигання йому потрібно 40 – 45 днів з перших сходів.

Конкурент

Якщо ви хочете вирощувати ранні огірки на відкритому ґрунті, а також хочете отримати високий врожай, тоді огірок Конкурент – це найкращий варіант. Для його вирощування використовується стандартна агротехніка. Одна з найбільших переваг цього сорту – його невибагливість.

Важить один плід близько 100 грамів, а довжина – 10 – 12 сантиметрів. З одного квадратного метра вам вдасться зібрати близько 3 – 4 кілограмів, і все це – вже за 40 днів після появи перших сходів.



Сорти огірків потрібно обирати прискіпливо / Фото Pexels

Азарт F1

Цей ранній сорт огірків підійде і для теплиці, і для городу. Окрім того, він не лише ранньостиглий, але й самозапильний та універсальний у використанні. Точно потішить вас розміром та смаковими характеристиками.

Достигнуть перші плоди вже за 45 – 50 днів після сходів. Огірки м'ясисті, налиті соком та хрусткі та дадуть неймовірний врожай – до 5 кілограмів з одного метра квадратного.

Везунчик

Ідеальний сорт для теплиць – самозапильний, врожайний та надзвичайно ранній. Підходить і для домашнього, і навіть для комерційного вирощування. Сорт створений сучасними селекціонерами та має неймовірні характеристики – довжиною сягає 15 сантиметрів, а з одного квадратного метра вдасться зібрати до 7 кілограмів огірків.