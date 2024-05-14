Цветы могут быть не менее питательными и вкусными, чем овощи и фрукты, хоть они и не являются таким распространенным вариантом для перекуса. Впрочем, они все еще богаты витаминами С, Е и фенольные соединения, а также нутриенты и фитостеролы.

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Бархатцы

Кто бы мог подумать, что бархатцы можно есть! Впрочем, в пищу используют сразу два вида этих цветов – бархатцы мелкие и бархатцы обозначенные. Латинские названия цветов – Tagetes minuta и Tagetes signata соответственно.

Из них изготавливают пряности, известные на весь мир – имеретинский шафран.

Но пригодны к приготовлению различных блюд и другие виды этих растений – например, бархатцы раскидистые и бархатцы прямостоячие. Обычно их используют во время приготовления салатов, и вы также можете использовать лепестки цветов для варки аджики и варенья.

Интересно, что из цветов также изготавливают и шампанское, и для этого вам понадобится только вода, сахар, лимонная кислота и непосредственно цветы. В таком напитке будут даже образовываться пузырьки кислорода, поэтому он будет напоминать оригинальное шампанское.

Розы

В пищу использовать стоит только один вид розы – специальные сорта чайных роз, в которых содержатся эфирные масла. Из них чаще всего изготавливают чаи. Но также подходит цветок и для вкусного розового варенья, а также сахарного сиропа и ликера.



Из розы можно изготавливать чай / Фото Pexels

Измельченные лепестки розы могут также дополнить салаты, гранолу и декорировать блюдо.

Цветы цукини

Если вы хотите получить наиболее яркий вкус, нужно выбирать такие, что еще не полностью раскрылись. Нежные цветы цукини можно жарить в кляре из муки и яиц. Также их часто фаршируют творогом и используют в салатах и даже в супах.

Стебель цветка нужно отрезать только острым ножом на расстоянии 1,5 сантиметра от нижней части бутона.

Виола

Вот еще одно съедобное растение – виола виттрока – трехцветная, душистая и рогатая. Но очень важно не спутать этот цветок с фиалкой домашней, ведь она может быть токсичной для человека.

Благодаря виоле вы можете превратить самые обычные салаты на произведение искусства. В народе это растение еще часто называют братчиками.

Лаванда

Прежде всего вам нужно запомнить, что лаванду запрещено употреблять в пищу беременным. Обычно цветок используют для приготовления чая, десертов, специй, ликеров и печенья. Можно добавлять лаванду также в крем или глазурь. Прекрасно она будет сочетаться и с розмарином, цитрусовыми и различными ягодами.

Календула

Есть можно только календулу лекарственную – цветок, имеющий ярко-оранжевую окраску. Она будет пикантной, с легким перечным вкусом. В древности ее часто даже называли "шафраном для бедных", ведь ее использовали как приправу, а также для того, чтобы подкрасить блюдо в золотистый цвет.