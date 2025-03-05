ТОП-5 сортов крыжовника: получите невероятный урожай без шипов

Крыжовник – это без преувеличения жемчужина летнего сада. И радость от сладких, сочных ягод может омрачить только необходимость мириться с шипами во время сбора урожая.

К счастью, существует немало сортов крыжовника, которые не имеют шипов – поэтому вы сможете наслаждаться невероятными ягодами с полным комфортом, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Яскрава клумба".

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Каптиватор

Этот сорт крыжовника является результатом канадской селекции, и вывели его в исследовательском центре в Оттаве. Он совсем нет шипов в результате скрещивания европейских и американских гибридов.

Как результат – большие, привлекательные ягоды, что устойчивы к мучнистой росе и многих других заболеваний, на которые может страдать растение. Крыжовник прекрасно впишется в небольшие приусадебные участки, ведь кусты растут больше в высоту, чем в ширину.

Африканец

Об этом сорте крыжовника вы найдете только лучшие отзывы – ведь он сочетает в себе отличный вкус и высокую урожайность. Кусты он имеет невысокие и аккуратные, а ягоды на нем сочные и крупные. Они имеют круглую форму и насыщенный темно-фиолетовый цвет.

Созревает этот крыжовник в средние сроки, кусты среднерослые, высотой до 1,5 метра с компактной, слегка раскидистой кроной.

Бесшипный

Этот сорт – настоящая находка для всех садоводов, что уже устали бороться с надоедливыми колючками во время сбора урожая. Название сорта говорит само за себя: на нем вы не найдете ни одного шипа, а это существенно упрощает уход за растением.

Но крыжовник может похвастаться не только этим, но и большими, сочными ягодами с урожайностью 5 – 7 килограммов со взрослого куста.



Крыжовник может и не иметь шипов / Фото Pexels

Сириус

Этот сорт крыжовника недаром не один год остается среди самых популярных – он не имеет колючек, вырастает в аккуратные кустики, которые благодаря компактности можно использовать в качестве живой изгороди.

Ягоды Сириуса хорошо хранятся и транспортируются, при этом не теряют свой товарный вид и вкусовые качества.

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Гулливер

Сорт Гулливер идеально подойдет вам, если вы ищете сочетание изысканного вкуса и высокой урожайности. Ягоды часто сравнивают с виноградом – и не только из-за размера, но и из-за насыщенной, яркой сладости.

С одного взрослого куста можно собрать до 8 килограммов ягод, сорт частично самоплодный, и для высшей урожайности советуют рядом сажать другие сорта крыжовника.