5 фильмов для летнего настроения: их стоит посмотреть в июне

Для того, чтобы прекрасно провести время летом и вдохновиться на приключения и отдых, можно посмотреть несколько культовых лент, которые создадут позитивный настрой.

Лето – это прекрасный холст для создания теплых историй о любви, приключениях и мечтах. Поэтому Porady 24 собрали несколько фильмов об этой поре, которые точно придутся вам по душе.

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Лето'85

Эта картина от известного режиссера Франсуа Озона – это ностальгическая драма о взрослении. Озон известен интересным использованием цветов, и его фильмы часто напоминают театральные представления, полны невероятной музыки и ярких, захватывающих кадров.

Развертываются события фильма на живописном побережье Нормандии летом 1985 года. Шестнадцатилетний Алекс переживает бурную дружбу и роман с харизматичным и загадочным Дэвидом.

В течение лета Алекс должен столкнуться не только с любовью, но и с потерей и сложностями собственной идентичности.



"Лето'85" / Скриншот из фильма

Мамма Миа!

Это уже практически классика музыкальных романтических комедий от режиссера Филлиды Ллойд. События фильма происходят на греческом острове Калокаири. В центре сюжета – молодая Софи Шеридан, которая мечтает, чтобы отец повел ее под венец – несмотря на то, что она его не знает.

Но главная героиня находит старый дневник матери и узнает о трех мужчинах, один из которых потенциально мог бы быть ее отцом. Ничего не сказав матери, Софи приглашает всех троих на свою свадьбу.



"Мамма Миа!" / Скриншот из фильма

Неуловимая красота

Еще один культовый фильм от режиссера Бернардо Бертолуччи 1996 года. Это – драма о юной американке Люси, которая пытается восстановить свою жизнь на Тоскане – родине ее матери-поэтессы.

Лента полностью снята в Италии, и она наполнит вас ощущением света, лета и любви.



"Неуловимая красота" / Скриншот из фильма

Мое лето любви

Этот фильм польско-британского режиссера Павла Павликовского рассказывает историю о подростковой любви между двумя девушками. Они гоняют на мопедах, купаются в озере и позволяют себе роман, который не имеет будущего. Но это неважно, ведь события этого лета они обе запомнят на всю жизнь.



"Мое лето любви" / Скриншот из фильма​​​​​​​

Пляж

Сложно поверить, что этот фильм появился на киноэкранах почти четверть века назад. Впрочем, это дает прекрасную возможность увидеть, какими были тогда любимые актеры – Леонардо Ди Каприо, Тильда Суинтон и Гийом Кале.



"Пляж" / Скриншот из фильма​​​​​​​

Лента рассказывает о приключениях американца Ричарда и двух французов, которые находят невероятно красивый остров в Таиланде, который становится для них просто раем. Впрочем, они там не одни, и героям приходится столкнуться с загадочной коммуной, во главе которой стоит героиня Тильды Суинтон.