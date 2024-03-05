Когда вы чрезвычайно уверены, это отображается не только в ваших действиях, но и в словах. И некоторые фразы действительно могут выдать в вас уверенного человека. Но они не о том, чтобы похвастаться или произвести впечатление на других людей, а скорее о выражении уверенности в себе и веры в свои силы.

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Я не знаю

Возможно, интуитивно вам кажется, что эта фраза выдает неуверенных людей, однако на самом деле это не так. Большинство людей предполагает, что выражение неуверенности можно рассматривать как слабость или некомпетентность, но на самом деле все совсем наоборот.

Уверенные люди понимают, что невозможно знать все, и они не боятся признаться в том, что не знают ответов на некоторые вопросы. Но вместо того, чтобы считать это недостатком, они воспринимают незнание как возможность расти и учиться.

Фраза "я не знаю" свидетельствует об открытости и готовности искать информацию. Это то, что помогает уверенным людям сохранять целостность даже в случаях, когда они сталкиваются с незнакомыми ситуациями.

Я была неправа

Признавать ошибки совсем не просто. И хотя может казаться, что так вы проявляете уязвимость и оставляете себя открытыми к критике, на самом деле признание ошибки может быть очень мощным инструментом для личностного роста.

Признание ошибки может открыть диалог к решениям и сблизить вас с людьми. Это также показывает, что вы не слишком горды, чтобы признать свои ошибки, и понимаете, что это не уменьшает ваши способности и ценность.

Нет

Вы можете удивиться, увидев эту очень короткую фразу в этом списке. Возможно, вы думаете, что уверенные люди должны всегда говорить "да" новым возможностям. Впрочем, реальность несколько отличается, и для того, чтобы отказывать людям, также нужно иметь достаточно много уверенности.

Здесь говорится прежде всего об установлении границ и понимании собственных границ. А также – об уважении к своему времени, энергии и потребностей.



Уверенные люди умеют отказывать, когда это нужно / Фото Pexels

Мне нужна помощь

Многие избегают просьб о помощи, ведь считают это признаком слабости или того, что они не способны справиться с проблемой самостоятельно. Но для уверенных людей это совсем другая история, ведь они понимают, что каждый человек время от времени нуждается в помощи, и просить о ней – совсем не стыдно.

Обращение за советом или помощью – это вовсе не признак слабости, а наоборот – показатель силы и мудрости.

Я могу это сделать

Эта фраза прямо-таки излучает уверенность. Здесь говорится прежде всего о вере в себя и решительность, а также об умении принимать вызов и быть убежденным в своих истинных возможностях.

Уверенные люди не пытаются избегать вызовов и сложных задач. Наоборот – они воспринимают их как возможность учиться и развиваться. И они также не боятся выйти за пределы своей зоны комфорта, ведь уверены в своей способности справиться со всем, что случится на их пути.