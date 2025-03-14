Дадут урожай даже в сухом саду без полива: посадите эти 4 фруктовых дерева

Фруктовые деревья - это отличный способ не только украсить свой сад и создать в нем тень, но и самостоятельно вырастить вкусные плоды.

Не все садоводы имеют возможность регулярно поливать фруктовые деревья, но это не значит, что вам нужно вообще отказаться от идеи вырастить свои плоды, сообщает 24 Канал со ссылкой на Martha Stewart.

Интересно В какие дни недели пересаживать комнатные цветы: будут расти вдвое лучше

К счастью, существуют плодовые деревья, которые прекрасно переносят засуху и отсутствие полива.

Гранат

Яркие гранатовые деревья добавляют яркого цвета любому ландшафту, и они также идеально подходят к климату, склонного к засухе. Гранатовое дерево имеет сильную и глубокую корневую систему, а это значит, что оно может переносить достаточно длительные периоды без воды.

Этот декоративный лиственный куст имеет глянцевые зеленые листья, яркие оранжево-красные цветы и уникально сладкие плоды.



Гранат почти не нуждается в поливе / Фото Pexels

Оливковое дерево

Еще один кандидат для засушливых, однако жарких участков. Это элегантное дерево самоопыляется, имеет серовато-зеленые листья и душистое весеннее цветение.

Кстати, оливковое дерево прекрасно растет на широком спектре почв – в том числе и на засоленных и песчаных типах.

Кстати, ранее мы рассказывали о 4 экзотические фрукты, что без проблем можно вырастить в Украине.

Алыча

Алыча – это одно из деревьев, что может прекрасно расти без особого ухода, и одновременно ежегодно радовать сочными фиолетовыми плодами.

Кроме того, дерево может похвастаться глубокой и разветвленной корневой системой, что позволяет растению адаптироваться к каменистым, песчаным и сухим местностям.

Шелковица

Терпкие ягоды красной шелковицы можно превратить в варенье, или есть свежими прямо с дерева – в любом случае вам не придется тратить слишком много времени для ухода за этим растением.

Деревья могут расти на разных почвах, а большие размеры шелковицы делают ее хорошо подходящей для просторных ландшафтов.