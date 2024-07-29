Чем нельзя мыть духовку: два средства, которые могут ее испортить

Каждая хозяйка хочет сохранить чистоту духовку, чтобы на ней не было никаких жирных пятен. Это не только способствует ее эффективности, но и влияет на вкус блюд. Не все знают о том, что некоторые средства категорически не подходят для мытья духовки.

Во время уборки хозяйки часто используют отбеливатель хлорсодержащий или аммиак, однако на кухне с ними надо быть очень осторожными и точно забыть о том, что ими можно мыть духовку.

Смотрите также Будете удивлены: что никогда нельзя мыть средством для мытья посуды

Почему нельзя мыть духовку отбеливателем и аммиаком

Отбеливатель полезен тем, что способен убивать бактерии, однако в духовке он может повредить материалы внутри прибора и разъесть покрытие на стекле. Соответственно в дальнейшем духовка станет уязвимой к появлению новых пятен. Хлорка также способна металлические детали сделать более подверженными коррозии.

Несмотря на то, что отбеливатель убивает бактерии и убирает плохой запах, поверхности очищает плохо. Распыление на духовку не удалит грязь или жир.

Аммиак уберет поверхностные пятна, но это тоже химическое едкое вещество, поэтому лучше не мыть им ничего, что приспособлено для приготовления пищи, чтобы он не попал в продукты.

Использование вместе отбеливателя и аммиака приведет к созданию токсичных газов, которые приведут к проблемам с дыханием. Их сочетание может разъедать кожу, глаза, слизистую оболочку носа, горло или рот.



Аммиаком и отбеливателем нельзя мыть духовку / Фото Pexels

Как чистить духовку правильно

Для очистки идеально подойдет сода и уксус. Разведите соду с водой и вымойте смесью жир и остатки пищи внутри духовки. Густую пасту можете нанести и оставить на 20 минут на внутренней части прибора. Тем временем стеклянную дверь можно обработать уксусом. Просто помойте дверцу с помощью распыления уксуса по поверхности.

Решетки духовки можно очистить с помощью теплой воды и средства для мытья посуды. Погрузите решетки в мыльный раствор в ванной или большом поддоне на 2 часа. После этого почистите все жесткой щеткой. Ее можно использовать исключительно к решеткам.