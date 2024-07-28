Оказывается, что мытье жидкостью для посуды может нанести вред многим предметам быта.

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Деревянные поверхности или пол

Древесина часто покрыта защитным глянцем или натуральными маслами, которые удалятся вместе с мылом. Лучше всего для древесины использовать полироль.

Чугунная сковородка

Эту специфическую посуду не стоит мыть течением. Чтобы отмыть чугунную сковородку от жира – замочите ее в горячей воде с добавлением кошерной соли. Остатки пищи ототрите губкой или жесткой щеткой.

Кофеварка

Очищать или удалять накипь с кофемашин или эспрессо-машин не стоит моющим средством, поскольку потенциально это может привести к повреждению и может оставить мыльный привкус во время будущего приготовления кофе.



Кофеварку нельзя мыть жидкостью для мытья посуды / Фото Pexels

Матовая стена

На окрашенных стенах могут быть отпечатки пальцев, жир и грязь. Не стоит их вытирать средством для мытья посуды, поскольку после него могут остаться полосы или испортиться покрытие.

Шелковые вещи

Не рекомендуется пятна на шелке удалять с помощью жидкости для посуды, поскольку она может только повредить деликатную ткань.

Кожа

Диван из кожи или любые другие кожаные вещи нельзя мыть средством для мытья посуды. Плин может оставить мыльные разводы и приведет к потере блеска. Кожу можно мыть раствором воды и уксуса в соотношении 1:1.

Посудомоечная машина

Не используйте вместо таблетки в посудомоечной машине жидкость для мытья посуды. Всего несколько капель приведут к взрыву пены, а после этого ее придется еще дополнительно очищать. Посудомоечную машину можно почистить с помощью пищевой соды и белого уксуса.