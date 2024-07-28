Виявляється, що миття плином для посуду може завдати шкоди багатьом предметам побуту.

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Дерев’яні поверхні чи підлога

Деревина часто покрита захисним глянцем чи натуральними оліями, які видаляться разом з милом. Найкраще для деревини використовувати поліроль.

Чавунна сковорідка

Цей специфічний посуд не варто мити плином. Щоб відмити чавунну сковорідку від жиру – замочіть її в гарячій воді з додаванням кошерної солі. Залишки їжі відітріть губкою чи жорсткою щіткою.

Кавоварка

Очищувати чи видаляти накип з кавоварок чи еспресо-машин не варто миючим засобом, оскільки потенційно це може спричинити пошкодження та може залишити мильний присмак під час майбутнього приготування кави.

Кавоварку не можна мити рідиною для миття посуду
Кавоварку не можна мити рідиною для миття посуду / Фото Pexels

Матова стіна

На пофарбованих стінах можуть бути відбитки пальців, жир та бруд. Не варто їх витирати засобом для миття посуду, оскільки після нього можуть залишитися смуги або ж зіпсуватися покриття.

Шовкові речі

Не рекомендовано плями на шовку видаляти за допомогою рідини для посуду, оскільки вона може лише пошкодити делікатну тканину.

Шкіра

Диван зі шкіри чи будь-які інші шкіряні речі не можна мити засобом для миття посуду. Плин може залишити мильні розводи та призведе до втрати блиску. Шкіру можна мити розчином води та оцту у співвідношенні 1:1.

Посудомийна машина

Не використовуйте замість таблетки в посудомийній машині рідину для миття посуду. Всього кілька крапель призведуть до вибуху піни, а після цього її доведеться ще додатково очищувати. Посудомийну машину можна почистити за допомогою харчової соди та білого оцту.