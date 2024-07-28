Виявляється, що миття плином для посуду може завдати шкоди багатьом предметам побуту.

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Дерев’яні поверхні чи підлога

Деревина часто покрита захисним глянцем чи натуральними оліями, які видаляться разом з милом. Найкраще для деревини використовувати поліроль.

Чавунна сковорідка

Цей специфічний посуд не варто мити плином. Щоб відмити чавунну сковорідку від жиру – замочіть її в гарячій воді з додаванням кошерної солі. Залишки їжі відітріть губкою чи жорсткою щіткою.

Кавоварка

Очищувати чи видаляти накип з кавоварок чи еспресо-машин не варто миючим засобом, оскільки потенційно це може спричинити пошкодження та може залишити мильний присмак під час майбутнього приготування кави.



Кавоварку не можна мити рідиною для миття посуду / Фото Pexels

Матова стіна

На пофарбованих стінах можуть бути відбитки пальців, жир та бруд. Не варто їх витирати засобом для миття посуду, оскільки після нього можуть залишитися смуги або ж зіпсуватися покриття.

Шовкові речі

Не рекомендовано плями на шовку видаляти за допомогою рідини для посуду, оскільки вона може лише пошкодити делікатну тканину.

Шкіра

Диван зі шкіри чи будь-які інші шкіряні речі не можна мити засобом для миття посуду. Плин може залишити мильні розводи та призведе до втрати блиску. Шкіру можна мити розчином води та оцту у співвідношенні 1:1.

Посудомийна машина

Не використовуйте замість таблетки в посудомийній машині рідину для миття посуду. Всього кілька крапель призведуть до вибуху піни, а після цього її доведеться ще додатково очищувати. Посудомийну машину можна почистити за допомогою харчової соди та білого оцту.