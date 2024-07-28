Столовий посуд з мельхіору такий популярний через те, що сплав вирізняється високою корозійною стійкістю. Ось тільки цей матеріал далеко не найпростіший у чищенні, й не всі знають, як змусити його блищати.
Цікаво Хліб не пліснявітиме та не черствітиме: ось де його зберігати
Як почистити мельхіор
Для того, щоб надати столовому посуду новенького вигляду, вам знадобиться один дуже простий інгредієнт, який вже є у кожного на кухні – звичайнісінька столова сода.
Ось що потрібно зробити:
- налийте у місткість теплу воду;
- розчиніть у воді 50 грамів соди на літр води;
- ретельно перемішайте розчин та занурте у нього вироби, які потемнішали;
- ретельно протріть їх серветкою чи м'якою ганчіркою.
Втім, це не єдиний спосіб почистити мельхіор, і ви можете використати кілька інших народних методів на випадок, якщо у вас вдома все ж не опиниться соди.
Мельхіоровий посуд непросто почистити / Фото Pexels
Наприклад, ви можете додати у воду лушпиння – 100 грамів на літр, і довести суміш до кипіння. Після цього помістіть туди забруднені вироби та залиште їх на вогні. Уважно стежте за тим, коли столове начиння очиститься від нальоту. А коли ножі та виделки охолонуть, вийміть їх із розчину та витріть насухо.
Іноді на мельхіорі також може утворитися неприємний темний наліт. І для того, щоб його позбутися, ви можете скористатися водним розчином. Додайте у воду нашатир у співвідношенні 1:10, а після цього покладіть у розчин мельхіор на 20 – 30 хвилин.
Після цього посуд потрібно промити під проточною водою та ретельно витерти сухою серветкою.