Коричневые или белые: какие яйца полезнее и в чем разница между ними

Вы точно замечали, что в магазине обычно есть яйца двух цветов: коричневые или белые. И, возможно, вам приходилось и задумываться, есть ли между ними какая-то разница.

Вопрос о том, какие яйца лучше и полезнее – коричневые или белые, старый как мир, пишет 24 Канал. Почти такой же старый, как вопрос, что же появилось раньше, курица или яйцо.

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Яйца какого цвета полезнее?

Если раньше вы проводили больше времени в супермаркете, выбирая лоток с исключительно белыми или коричневыми яйцами, можете больше этим не заниматься. На самом деле никакой разницы в пользе между двумя этими цветами скорлупы нет.

Но почему же тогда они разные? Ответ удивительно прост: цвет яиц зависит от породы курицы. Например, куры белого леггорна несут яйца белого цвета, а куры коричневых пород – соответственно тоже коричневые.

Интересно! Впрочем, далеко не все знают, что кроме коричневых и белых, существуют куриные яйца и других цветов. Некоторые породы кур, например араукана, дунсян и луши, могут нести синие или сине-зеленые яйца.

Различные цвета скорлупа яиц приобретает из-за пигментов, что производят куры. Но яичная скорлупа может отличаться по цвету и у одной породы кур – это зависит от генетического доминирования отдельных птиц.

И зависит цвет яиц не только от генетики – например, куры, несущие коричневые яйца, когда стареют, начинают нести светлые и большие яйца.



Белые и коричневые яйца одинаково полезны / Фото Pexels

Фактически, цвет скорлупы совсем не влияет на пищевую ценность яйца. И коричневые, и белые яйца имеют одинаковое количество витаминов, белка и других полезных веществ.

Так же цвет яиц не влияет и на вкус или характеристики приготовления. Все различия, которые возникают во вкусе разных яиц, связаны прежде всего с рационом кур и условиями их выращивания.

На что обращать внимание при выборе яиц?

Теперь вы знаете, что на цвет скорлупы в магазине обращать внимание нет смысла. Но это не значит, что к яйцам не нужно присматриваться перед покупкой. Основным маркером качества является этикетка на яйцах, указывающая на условия выращивания кур.

Кроме того, вас может беспокоить вопрос о том, почему коричневые яйца иногда дороже в магазинах? Ответ здесь также прост: обычно куры, несущие коричневые яйца, больше, и на их содержание требуется больше средств и ресурсов. Впрочем, это не значит, что коричневые яйца полезнее белых.