Кондиционер для белья использует во время стирки очень много людей, ведь он придает одежде приятный запах и делает ее более мягкой на ощупь, сообщает 24 Канал. И его вполне можно заменить на домашнее средство, которое будет стоить копейки, а работать не хуже.

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Уксус

Довольно часто можно увидеть, как в стирку добавляют уксус. Вам может показаться, что это довольно странный способ сделать ткань чище и мягче, а все же он работает. Кроме того, он будет очень полезен в борьбе с большим количеством застарелых пятен.

В отсек кондиционера для этого нужно добавить примерно 50 – 100 миллилитров уксуса, а потом еще несколько капель эфирного масла лаванды или мяты. При желании вы можете впоследствии запустить повторный цикл полоскания, чтобы запах был не таким ярким.

Бальзам для волос

Здесь принцип действия достаточно очевиден – если бальзам для волос делает их мягче, то примерно так же он действует и на одежду во время стирки. Нужно использовать всего 20 миллилитров средства, добавив его вместе с 30 миллилитрами воды и 20 миллилитрами уксуса. Перемешайте раствор и добавьте в отсек для кондиционера, или прямо в барабан.

Соль

Если вы не хотите избавиться от неприятного запаха на одежде, а только хотите сделать ее мягче, соль будет работать безотказно. Во время стирки нужно засыпать в отсек для порошка несколько чайных ложек соли, а также несколько капель эфирного масла. Соль может смягчить даже толстые махровые полотенца, халаты и другие непростые в стирке вещи.



Соль помогает смягчить вещи / Фото Pexels

Глицерин

Растительный глицерин иногда добавляют в моющие средства – например, в гели для душа или мыло. Впрочем, можно использовать вещество и для смягчения белья. Нужно только добавить 1 столовую ложку в барабан машинки перед началом цикла стирки. Или же вы можете замочить легкие вещи в растворе глицерина – на 1 литр воды нужно использовать чайную ложку средства.

Сода с уксусом

Этот домашний кондиционер для белья будет очень полезным, если у вас дома есть еще и проблема с жесткой водой. Так вы смягчите вещи и вымоете из них остатки моющего средства от предыдущей стирки.