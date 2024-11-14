Кондиціонер для білизни використовує під час прання дуже багато людей, адже він надає одягу приємного запаху та робить його м'якшим на дотик, повідомляє 24 Канал. Та його цілком можна замінити на домашній засіб, який коштуватиме копійки, а працюватиме не гірше.

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Оцет

Досить часто можна побачити, як у прання додають оцет. Вам може здатися, що це досить дивний спосіб зробити тканину чистішою та м'якшою, а все ж він працює. Окрім того, він буде дуже корисний у боротьбі з великою кількістю застарілих плям.

У відсік кондиціонера для цього потрібно додати приблизно 50 – 100 мілілітрів оцту, а тоді ще кілька крапель ефірної олії лаванди чи м'яти. За бажання ви можете згодом запустити повторний цикл полоскання, аби запах був не таким яскравим.

Бальзам для волосся

Тут принцип дії досить очевидний – якщо бальзам для волосся робить його м'якшим, то приблизно так само він діє і на одяг під час прання. Потрібно використати всього 20 мілілітрів засобу, додавши його разом з 30 мілілітрами води та 20 мілілітрами оцту. Перемішайте розчин та додайте у відсік для кондиціонера, або ж прямо в барабан.

Сіль

Якщо ви не хочете позбутися неприємного запаху на одязі, а тільки хочете зробити його м'якшим, сіль працюватиме безвідмовно. Під час прання потрібно засипати у відсік для порошку кілька чайних ложок солі, а також кілька крапель ефірної олії. Сіль може пом'якшити навіть товсті махрові рушники, халати та інші непрості у пранні речі.



Сіль допомагає пом'якшити речі / Фото Pexels

Гліцерин

Рослинний гліцерин іноді додають до мийних засобів – наприклад, до гелів для душу чи мила. Втім, можна використати речовину і для пом'якшення білизни. Потрібно тільки додати 1 столову ложку в барабан машинки перед початком циклу прання. Або ж ви можете замочити легкі речі у розчині гліцерину – на 1 літр води потрібно використовувати чайну ложку засобу.

Сода з оцтом

Цей домашній кондиціонер для білизни буде дуже корисним, якщо у вас вдома є ще й проблема із жорсткою водою. Так ви пом'якшите речі та вимиєте з них залишки мийного засобу від попереднього прання.