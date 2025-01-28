Не носите украшения с этими камнями: они предвещают неурядицы

Украшения – это очень сильные вещи, которые могут существенно влиять на энергетику владельца. Поэтому стоит внимательно подбирать камни к своим драгоценностям.

Эзотерики убеждены, что некоторые природные камни могут принести в жизнь немало негатива, поэтому советуют не покупать и не дарить украшения с ними, сообщает 24 Канал.

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Аметист

Несмотря на свою невероятно привлекательную фиолетовую окраску, эзотерики считают аметист камнем, который лучше и не дарить, и не принимать в подарок. Ранее считалось, что аметист – это камень, символизирующий горе и грусть. Также он якобы приносит негативные эмоции и наносит вред здоровью человека.

Гранат

Когда вы выбираете украшения с гранатом, стоит быть очень осторожными. Считается, что это коварный камень, который может привлекать негативную энергию в жизнь. Кроме того, он вроде бы приносит неудачи и даже может испортить гармоничные отношения.

Агат

Агат – это камень, который советуют не носить в украшениях. Энергия его специфическая и нестабильная, а это может негативно сказаться на настроении человека, который его будет носить.

Опал

Вроде бы опал – это камень, имеющий невероятно красивую игру цветов, но в то же время его называют несчастливым камнем. Некоторые даже верят, что он может не только приносить неудачи, но и предвещать смерть человеку, который его носит. Поэтому советуют избегать этих камней в украшениях.



Гранат не стоит использовать для украшений / Фото Pexels

Желтый топаз

Желтый топаз может привлекать из-за своего цвета, но его энергия достаточно непредсказуема и может навредить своему носителю. Лучше для повседневных украшений выбрать другие камни.

Искусственные камни

Считается, что камни могут накапливать энергию своего владельца, а потом возвращать ее сторицей. Но искусственные камни только забирают удачу и счастье своего владельца, а взамен ничего не дают. Поэтому эзотерики убеждены, что от них лучше отказаться.