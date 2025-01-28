Железо – это незаменимый минерал, который нужен организму для функционирования, ведь он участвует во множестве процессов: иммунной функции, когнитивном развитии и даже синтезе ДНК. Поэтому важно получать достаточное количество этого минерала из повседневного рациона, сообщает 24 Канал со ссылкой на Real Simple.

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Шпинат

На одну порцию приготовленного шпината приходится почти 6,5 миллиграммов железа. Поэтому обязательно сочетайте его с источниками витамина С – например, с лимонным соком или помидорами. Так вы улучшите усвоение этих листьев и увеличите потребление лютеина – антиоксиданта, поддерживающего здоровье глаз.

Шпинат можно использовать для салатов, гарниров и множества других блюд: он не только улучшит их вкус, но и принесет немалую пользу для здоровья.

Курага

Для того, чтобы быстро приготовить богатую железом закуску, достаточно будет просто взять горсть кураги: она может дать вам почти 2 миллиграмма железа на половину порции.

Кроме того, в кураге вы найдете также и клетчатку и калий – а они полезны для пищеварения и сердца соответственно. Курагу можно есть и просто так, и добавлять к овсяной каше, йогурта или других десертов.



Курага содержит железо / Фото Pexels

Финики

Если вы любите финики, тогда вам повезло – этот сладкий и питательный фрукт содержит немало железа. А также в нем найдется немало клетчатки, калия и меди. К тому же они чрезвычайно универсальны, поэтому их можно использовать для подслащивания салатов, закусок и смузи.

Финики можно есть и отдельно, что делает их невероятным продуктом для перекуса.

Чечевица

Если употребить одну порцию вареной чечевицы, вы можете получить почти семь миллиграммов железа. Но это не все преимущества каши: также вы получите немало клетчатки, витаминов группы В и растительного белка. Чаще всего чечевицу используют для приготовления традиционных индийских блюд, а также можно добавлять ее в салаты и супы.

Спаржа

На каждую порцию вареной спаржи приходится примерно 2 миллиграмма железа. Также спаржа богата фолатом, который является ключевым для роста клеток, и на антиоксиданты, поддерживающие детоксикацию и иммунную функцию.

Свекла

Даже такой простой и привычный продукт, как свекла, может принести немало пользы и обогатить организм железом. Но кроме него в свекле вы найдете также и фолиевую кислоту, марганец и витамин С. Свеклу можно добавлять не только в борщ, но и готовить как жареный гарнир, добавлять в салаты или смузи.

Изюм

На четверть чашки изюма приходится миллиграмм железа, и сухофрукты также является прекрасным источником клетчатки, калия, углеводов и кальция. Для того, чтобы добавить изюм в свой привычный рацион, его можно поместить в салаты или добавлять в десерты.

Также изюм можно есть и как отдельную закуску.