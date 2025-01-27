Чеснок довольно часто добавляют в блюда, поэтому он есть на кухне у каждой хозяйки, пишет 24 Канал. После очистки чеснока, отходы выбрасываются в мусорник, но этого делать не надо. Некоторые хозяйки всю зиму собирают шелуху чеснока и вот для чего они это делают.

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Зачем собирать семена чеснока

Опытные хозяева шелуху чеснока используют для мульчирования почвы и защиты овощей от болезней.

Даже незначительная часть шелухи чеснока может стать прекрасным дополнением к домашнему компосту. В ней содержится много минералов и других питательных веществ, которые способствуют более быстрому разложению органических отходов и обогащению компоста полезными элементами. Компост с добавлением шелухи чеснока станет прекрасным удобрением для огорода или сада.

С шелухи чеснока можно приготовить настой, который богат антибактериальными свойствами. Его нужно на 5 дней замочить в теплой воде, а дальше процедить и опрыскивать раствором комнатные растения. Отвар помогает защитить растения от паутинного клеща и тли.



Шелуха чеснока является достаточно важным / Фото Pexels

Настой также помогает от колорадского жука. Достаточно лишь замочить шелуху в воде на ночь, а утром до восхода солнца опрыскать листья концентрированным средством. Вредителям не нравится резкий запах чеснока, поэтому они покинут участок.

Огородники советуют использовать чесночную шелуху при посадке картофеля. Нужно в лунку положить несколько чесночных очисток, чтобы защитить клубни от проволочника, который может сильно повредить урожай. Благодаря шелухе можно увеличить урожай без использования химических средств, которые защищают растения.

У вирі щоденних викликів, рутинних задач та стислих дедлайнів буває не просто втримати все під контролем. Проте не слід забувати про смачні ритуали, які допоможуть поставити світ на паузу та перезарядитися.

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Также шелуха помогает сохранить овощи свежими. Нужно ею посыпать морковь, лук или картофель, чтобы продлить срок хранения и защитить от гниения.

Шелуху чеснока используют для мульчирования, чтобы сохранить влагу в почве, предотвратить рост сорняков и защитить корни от резких перепадов температуры. Мульча также способствует улучшению структуры почвы, в несколько раз повышая урожайность овощей.