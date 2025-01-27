Часник досить часто додають у страви, тож він є на кухні в кожної господині, пише 24 Канал. Після очищення часнику, відходи викидаються в смітник, але цього робити не треба. Деякі господині всю зиму збирають лушпиння часнику та ось для чого вони це роблять.

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Навіщо збирати насіння часнику

Досвідчені господарі лушпиння часнику використовують для мульчування ґрунту та захисту городини від хвороб.

Навіть незначна частина лушпиння часнику може стати чудовим доповненням до домашнього компосту. У ньому міститься багато мінералів та інших поживних речовин, які сприяють швидшому розкладанню органічних відходів та збагаченню компосту корисними елементами. Компост з додаванням лушпиння часнику стане чудовим добривом для городу чи саду.

З лушпиння часнику можна приготувати настій, який багатий антибактеріальними властивостями. Його потрібно на 5 днів замочити в теплій воді, а далі процідити й обприскувати розчином кімнатні рослини. Відвар допомагає захистити рослини від павутинного кліща та попелиці.



Лушпиння часнику є досить важливим / Фото Pexels

Настій також допомагає від колорадського жука. Достатньо лише замочити лушпиння у воді на ніч, а вранці до сходу сонця обприскати листя концентрованим засобом. Шкідникам не подобається різкий запах часнику, тож вони покинуть ділянку.

Городники радять використовувати часникове лушпиння при посадці картоплі. Потрібно в лунку покласти кілька часникових очищень, щоб захистити бульби від дротяника, який може сильно пошкодити врожай. Завдяки лушпинню можна збільшити врожай без використання хімічних засобів, які захищають рослини.

У вирі щоденних викликів, рутинних задач та стислих дедлайнів буває не просто втримати все під контролем. Проте не слід забувати про смачні ритуали, які допоможуть поставити світ на паузу та перезарядитися.

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Також лушпиння допомагає зберегти овочі свіжими. Потрібно ним посипати моркву, цибулю чи картоплю, щоб продовжити термін зберігання та захистити від гниття.

Лушпиння часнику використовують для мульчування, щоб зберегти вологу в ґрунті, запобігти росту бур’янів та захистити коріння від різких перепадів температури. Мульча також сприяє покращенню структури ґрунту, в кілька разів підвищуючи врожайність городини.