Багато людей звикли тримати часник у холодильнику, втім від такої ідеї варто відмовитися, оскільки це місце не зовсім сприятливе для нього, пише 24 Канал з посиланням на The Mirror.

Читайте також Ці 4 рослини потрібно обрізати взимку: навесні вони віддячать цвітінням

Як довго зберігати часник

Професійний кухар Джеррі Джеймс Стоун розповів, що часник може зберігатися 6 місяців. Для цього його треба зберігати в сухому прохолодному місці. Щоб часник був свіжим подбайте про зберігання без підвищеної вологості та з мінімальним освітленням.

Не рекомендовано зберігати часник у кухонних шафах чи шухлядах, оскільки дуже важливо забезпечити овочу потік повітря. Ідеальним місцем стане поличка, яка розташована подалі від сонячного світла.



Часник можна зберігати доволі довго / Фото Pexels

Зберігання часнику в холодильнику призведе до того, що він проросте, стане гірким на смак, чи навіть почне гнити, тож все це зробить його непридатним для використання.

Наші бабусі зберігали головки часнику в олії. Для цього способу зберігання його треба почистити, засипати в банку та залити будь-якою рослинною олією. У такий спосіб часник простоїть до кінця зими.

Окрім того, часник в банці можна пересипати сіллю, яка поглинатиме вологу. Це теж один з найпопулярніших методів зберігання продукту. Деякі господині досі використовують старовинний спосіб, зберігаючи часник в капронових колготах, підвішуючи в коморі.