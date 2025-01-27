Багато людей звикли тримати часник у холодильнику, втім від такої ідеї варто відмовитися, оскільки це місце не зовсім сприятливе для нього, пише 24 Канал з посиланням на The Mirror.

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Як довго зберігати часник

Професійний кухар Джеррі Джеймс Стоун розповів, що часник може зберігатися 6 місяців. Для цього його треба зберігати в сухому прохолодному місці. Щоб часник був свіжим подбайте про зберігання без підвищеної вологості та з мінімальним освітленням.

Не рекомендовано зберігати часник у кухонних шафах чи шухлядах, оскільки дуже важливо забезпечити овочу потік повітря. Ідеальним місцем стане поличка, яка розташована подалі від сонячного світла.

Часник можна зберігати доволі довго
Часник можна зберігати доволі довго / Фото Pexels

Зберігання часнику в холодильнику призведе до того, що він проросте, стане гірким на смак, чи навіть почне гнити, тож все це зробить його непридатним для використання.

Наші бабусі зберігали головки часнику в олії. Для цього способу зберігання його треба почистити, засипати в банку та залити будь-якою рослинною олією. У такий спосіб часник простоїть до кінця зими.

Окрім того, часник в банці можна пересипати сіллю, яка поглинатиме вологу. Це теж один з найпопулярніших методів зберігання продукту. Деякі господині досі використовують старовинний спосіб, зберігаючи часник в капронових колготах, підвішуючи в коморі.