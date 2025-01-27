Многие люди привыкли держать чеснок в холодильнике, впрочем от такой идеи стоит отказаться, поскольку это место не совсем благоприятное для него, пишет 24 Канал со ссылкой на The Mirror.

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Как долго хранить чеснок

Профессиональный повар Джерри Джеймс Стоун рассказал, что чеснок может храниться 6 месяцев. Для этого его надо хранить в сухом прохладном месте. Чтобы чеснок был свежим позаботьтесь о хранении без повышенной влажности и с минимальным освещением.

Не рекомендуется хранить чеснок в кухонных шкафах или ящиках, поскольку очень важно обеспечить овощу поток воздуха. Идеальным местом станет полочка, которая расположена подальше от солнечного света.

Чеснок можно хранить довольно долго
Чеснок можно хранить довольно долго / Фото Pexels

Хранение чеснока в холодильнике приведет к тому, что он прорастет, станет горьким на вкус, или даже начнет гнить, поэтому все это сделает его непригодным для использования.

Наши бабушки хранили головки чеснока в масле. Для этого способа хранения его надо почистить, засыпать в банку и залить любым растительным маслом. Таким образом чеснок простоит до конца зимы.

Кроме того, чеснок в банке можно пересыпать солью, которая будет поглощать влагу. Это тоже один из самых популярных методов хранения продукта. Некоторые хозяйки до сих пор используют старинный способ, храня чеснок в капроновых колготах, подвешивая в кладовке.