Багато рослин, в тому числі дерева та багаторічні кущі, слід обрізати наприкінці зими, аби переконатися, що вони здорові та зможуть процвітати після завершення холодів, повідомляє 24 Канал з посиланням на Real Simple.

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Трояндові кущі

Незалежно від типу троянд, які ви вирощуєте, обрізка рослини наприкінці зими сприятиме новому росту, належній циркуляції повітря та допоможе позбутися будь-яких мертвих та хворих гілок.

Нещодавно обрізані троянди можуть бути чутливими до морозів, тож будьте терплячими та зачекайте останнього морозу, або ж моменту, коли почне квітнути форзиція.

Ехінацея

Це – чудова рослина для двору, що має цікаві унікальні квіти та яскраві пелюстки. Окрім того, вона також приваблює птахів та бджіл, а це робить її цінним доповненням до саду.

Дуже часто відцвілі суцвіття ехінацеї залишають на зиму, адже птахи полюбляють ласувати їхніми головками. Але після обрізання новий ріст почнеться з самої основи рослини. Тож видалити торішній ріст буде корисним, і це допоможе надати саду охайнішого вигляду.

Яблуні

Якщо вам пощастило мати у саду це чудове фруктове дерево, тоді ви можете навіть покращити його врожайність та ріст, обрізавши гілки наприкінці зими. Яблуні дуже часто страждають від хвороб, і забезпечення хорошої циркуляції повітря між гілками може зменшити цю проблему.



Яблуні потрібно обрізати наприкінці зими / Фото Pexels

Радять використовувати добре заточену пилку для більших гілок та секатор – для менших. Подбайте про те, аби видалити пошкоджені чи зламані гілки.

Мускатний виноград

Цю ягоду полюбляють за товсту шкірку та природний солодкий смак. І на відміну від інших сортів винограду, цей процвітає у жаркому вологому кліматі, а також його можна часто використати для виготовлення вина, джемів та соків.

Під час зими рослини впадають у стан спокою, а листя та лози в'януть. Чимало рослин дають плоди лише на новому рості, тож обрізка допоможе збільшити врожай та знизити ймовірність різних захворювань рослини.