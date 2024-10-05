Эти картины нельзя вешать дома: накликают беду и несчастье

Очень часто на стенах помещения можно найти различные картины, ведь они помогают придать дому уюта. Но некоторые изображения лучше на стены не вешать.

Далеко не все картины на самом деле принесут в дом уют. Зато они могут призвать в дом беду и несчастье, поэтому стоит быть очень осторожными, пишет ТСН.

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Какие картины нельзя вешать на стенах

Прежде всего, приметы предостерегают от того, чтобы вешать на стены картины с изображением стоячей воды. Но почему же не стоит украшать ими жилище? Предки верили, что этот декор может принести в жизнь некий "застой".

А вот картины с водой, которая течет, наоборот советовали вешать на стены дома – лучше всего подбирать те, где она не вытекает из водоема, а прибывает – например, водопад. Такие картины могут зарядить дом положительной энергией.

Если же на картине изображены непонятные вам символы и буквы, лучше от нее также отказаться. Оказывается, изображение руин и разрухи также может притянуть бедность в дом, и даже если эта картина кажется вам достаточно живописной, лучше оставить ее для нежилых помещений.

Негативную энергетику несут и полотна, где изображен плач, страдания и болезни – они могут принести в дом бессилие и безнадежность, и если на картинах есть изображение ярости или насилия, лучше также избегать их в доме.

Также эзотерики предупреждают и о картинах, на которых изображены уже мертвые люди.



Некоторые картины нельзя вешать на стены / Фото Pexels

Какие картины приносят счастье

Если вы все же хотите украсить жилье разнообразными произведениями искусства, лучше всего будет выбирать весенние или летние пейзажи – они вызывают чувство уюта, счастья и тепла. Именно в это время года все цветет и приумножается, и поэтому от изображений будет идти положительная энергетика.

Такие картины лучше всего помогут наполнить дом тепло и уютом, и лучше всего их вешать в спальне, или в гостиной – где собирается вся семья.

Также хорошо впишутся в доме и полотна с изображениями леса, деревьев и растений. Они, как верят эзотерики, приносят в дом финансы.