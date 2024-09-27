Конечно, это правда – хранение продуктов в холодильнике может помочь им храниться дольше и не так сильно портиться. Впрочем, вы можете сильно удивиться, когда узнаете, что некоторые продукты никогда не следует хранить в холодильнике, пишет Delish.

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Неспелые авокадо

Если вы хотите как можно скорее полакомиться авокадо, тогда твердый плод ни за что не нужно класть в холодильник. В холоде он будет созревать чрезвычайно медленно. Гораздо лучше будет хранить его при комнатной температуре в течение нескольких дней, и тогда вы сможете использовать авокадо для тостов, салатов и других блюд.

Базилик

Эту зелень лучше также оставлять при комнатной температуре. Кстати, если вы хотите, чтобы он дольше хранился, стебли растения нужно погрузить в воду. Только это поможет избежать увядания листьев и его почернения – а именно это и ожидает ваш базилик, если вы положите его в холодильник.

Огурцы

Скорее всего, вы когда-то уже хранили огурцы в холодильнике. А, возможно, несколько овощей лежат на полке холодильника прямо сейчас – вот только для огурцов это может принести больше вреда, чем пользы.



Огурцы не стоит хранить в холодильнике / Фото Pexels

А если же вы все же решили положить огурцы в холодильник, нужно завернуть их в пленку или положить в контейнер, чтобы уменьшить влияние влаги. Холод и влага приводят к влажным пятнам на огурцах, их сморщиванию и пожелтению.

Лук

Вот это уж точно не тот продукт, который нужно класть в холодильник. В холоде и влаге он очень быстро начнет мякнуть и плесневеть, поэтому лучше положить его в прохладное и темное место по типу кладовой или просто темного ящика.

Главное, держите свой лук как можно дальше от картофеля, потому что эти продукты могут быстро портиться рядом.

Чеснок

Целые головки чеснока, а также неочищенные отдельные зубчики лучше не класть в холодильник – частично из-за того, что низкая температура может ускорить рост зеленого ростка из чеснока. Кроме того, охлаждения приводит к тому, что он приобретет более мягкую, резиновой текстуры.

Виконані домашні справи означають одне – час переходити до відпочинку та відновлення сил з улюбленою кавою. А щоб процес її приготування не спровокував ще один цикл прибирання, радимо звернути увагу на Gemini у дріпах. В кожному паперовому пакетику міститься порція меленої кави. Тож все, що потрібно для заварювання – улюблена чашка і гаряча вода.

Помидоры

Оказывается, неспелые помидоры также нужно хранить при комнатной температуре, если вы хотите обеспечить им оптимальную сочность и вкус. Кроме того, в холодильнике они также имеют склонность терять свою приятную текстуру.