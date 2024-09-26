Если вы хотите положить какой-то продукт в морозилку и забыть о нем на несколько месяцев, остановитесь! Сначала проверьте, можно ли вообще хранить его в этом отделении холодильника. Потому что, оказывается, он подходит далеко не для всего, пишет CNET.

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Молоко и сливки

Большинство молочных продуктов вообще нельзя замораживать, ведь после этого они станут практически несъедобными. Также молоко, сливки, сметана и йогурт имеют свойство расслаиваться при замораживании.

И после того, как это произойдет, вернуть их в нормальное состояние уже невозможно: в конце концов вы получите зернистый, водянистый или даже творожный продукт.

Единственное исключение – это мороженое из-за высокого содержания сахара, который уменьшает температуру замерзания.

Картофель

Так, если вы заморозите картофель в любом виде: печеный, пюре или сырой, он станет кашеобразным и зернистым после размораживания. Это происходит из-за того, что вода отделяется от крахмала клубня, и в результате образуется неприятная консистенция, которую очень трудно и неприятно переваривать.

Сыр

В замороженном сыре со временем начнут образовываться кристаллы льда, которые полностью изменят и вкус, и структуру продукта. Прежде всего это касается мягких сыров и сыре с плесенью, хотя некоторые виды и могут выдерживать постоянное холодный воздух, если сначала их натереть на терке и поместить в пластиковый пакет для хранения.



Сыр нельзя замораживать / Фото Pexels

Жареная пища

Самая вкусная часть любой жареной пищи – это хрустящая панировка или корочка. Вот только сразу же после того, как вы поместите тесто или мясо в морозильную камеру, продукты начнут поглощать влагу из окружающей среды, и пища начнет размокать.

Кроме того, жареная пища наполнена маслом, которое не может замерзать полностью, и поэтому продукты могут испортиться очень быстро.

Напитки в бутылках или банках

Возможно, вы пытались ускорить процесс охлаждения бутылки пива или другого напитка, поместив его в морозилку? Если так, то вы, скорее всего, знаете и о последствиях таких попыток.

Пиво может взорваться прямо у вас в морозилке, как и другие газированные напитки, поэтому нужно быть осторожными. А если вы все же собираетесь использовать морозилку для охлаждения, выставляйте таймер на 10 минут, чтобы избежать катастрофы и долгой уборки.