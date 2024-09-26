Якщо ви хочете покласти якийсь продукт у морозилку і забути про нього на кілька місяців, зупиніться! Спершу перевірте, чи можна взагалі зберігати його у цьому відділенні холодильника. Бо, виявляється, він підходить далеко не для всього, пише CNET.

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Молоко та вершки

Більшість молочних продуктів взагалі не можна заморожувати, адже після цього вони стануть практично неїстівними. Також молоко, вершки, сметана та йогурт мають властивість розшаровуватися при заморожуванні.

І після того, як це станеться, повернути їх до нормального стану вже неможливо: зрештою ви отримаєте зернистий, водянистий чи навіть сирний продукт.

Єдиний виняток – це морозиво через високий вміст цукру, який зменшує температуру замерзання.

Картопля

Так, якщо ви заморозите картоплю у будь-якому вигляді: печена, пюре чи сира, вона стане кашоподібною і зернистою після розморожування. Це відбувається через те, що вода відокремлюється від крохмалю бульби, і в результаті утворюється неприємна консистенція, яку дуже важко і неприємно перетравлювати.

Сир

У замороженому сирі з часом почнуть утворюватися кристали льоду, які повністю змінять і смак, і структуру продукту. Перш за все це стосується м'яких сирів та сирі з пліснявою, хоча деякі види й можуть витримувати постійне холодне повітря, якщо спершу їх натерти на терці та помістити у пластиковий пакет для зберігання.



Сир не можна заморожувати / Фото Pexels

Смажена їжа

Найсмачніша частина будь-якої смаженої їжі – це хрустка паніровка чи скоринка. Ось тільки відразу ж після того, як ви помістите тісто чи м'ясо у морозильну камеру, продукти почнуть поглинати вологу з навколишнього середовища, і їжа почне розмокати.

Окрім того, смажена їжа наповнена олією, яка не може замерзати повністю, і через це продукти можуть зіпсуватися дуже швидко.

Напої в пляшках чи банках

Можливо, ви намагалися прискорити процес охолодження пляшки пива чи іншого напою, помістивши його у морозилку? Якщо так, то ви, скоріш за все, знаєте і про наслідки таких спроб.

Пиво може вибухнути прямо у вас в морозилці, як і інші газовані напої, тож потрібно бути обережними. А якщо ви все ж збираєтеся використовувати морозилку для охолодження, виставляйте таймер на 10 хвилин, аби уникнути катастрофи та довгого прибирання.