5 растений, которые стоит завести сейчас: они цветут всю зиму

Зима – это обычно время покоя для растений, и они не слишком активно растут, что уж говорить о цветении. Но если вы хотите наполнить дом красивыми и пышными цветами, стоит только подобрать правильные комнатные растения.

Зима – это довольно тяжелое время для цветоводов, ведь последние цветения растений начинают отмирать, света и тепла становится слишком мало, чтобы растения имели силы на новые цветы, сообщает 24 Канал со ссылкой на Martha Stewart.

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Фиалки

Эти растения можно найти практически на любом подоконнике – а все из-за относительной простоты в уходе и то, что фиалки могут цвести практически в течение целого года. Цветы держатся в течение нескольких недель, а само растение при надлежащем уходе требует минимум передышки между цветениями.

Орхидеи

Орхидеи – это фантастические комнатные растения, которые, впрочем, могут быть не по силам новичкам. Но при правильном, внимательном уходе они порадуют вас невероятно красивым цветением в форме бабочки. Растения имеют широкий диапазон цветов от розового до оранжевого и фиолетового.

Появляются цветы на элегантных колосках над плоскими листьями, напоминающими веера.



Орхидеи могут цвести зимой / Фото Pexels

Каланхоэ

Часто вазонок с каланхоэ можно купить уже с цветением. Основная проблема большинства цветоводов – удержать вазон живым после окончания зимы. Но это очень легко, если соблюдать условия, которые нужны растению: обеспечьте ему хорошо дренированную почву и место, где на него будет попадать достаточно яркого непрямого света.

Кроме того, для растения также важно и получать 14 часов полной темноты, чтобы стимулировать каланхоэ к новому цветению.

Амариллис

Это невероятное комнатное растение, которое часто покупают именно во время зимнего праздничного сезона, может стать ценным дополнением к вашему цветущему домашнему саду. Оно дает высокий цветоносный стебель с несколькими одинарными или двойными трубчатыми цветками.

Амариллисы бывают разных цветов, поэтому вы можете выбрать его себе по вкусу. После того, как растение отцветет, его нужно переместить в темное место, чтобы оно получило достаточно покоя. Через 12 недель оно будет готово к новому цветению.

Цикламен

Цикламены имеют приятные листья в форме сердца, но популярны они в частности из-за своих цветов разных цветов: красного, розового, пурпурного или лавандового. Взрослые лепестки, что обращены вниз, немного напоминают бабочек.

Цикламен имеет достаточно долгий период цветения, что может длиться и до трех месяцев. Для того, чтобы продлить цветение растения, нужно вовремя удалять отцветшие цветы.