Немало народных примет утверждают, что растения могут влиять на энергетику в доме, привлекать в него удачу и счастье, или же наоборот – приносить сплошные неудачи, сообщает 24 Канал со ссылкой на “Флорен”.

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Драцена

Для того, чтобы привлечь в свой дом везение и успех, вам нужно купить в дом драцену. Это деревце, которое напоминает миниатюрную пальму, происходит из южных стран, и дополнит ваш дом не только красивыми листьями, но и пользой для энергетики дома.

За растением легко ухаживать, а растет оно медленно.

Юкка

Это южноамериканское растение также очень часто встречается в цветочных магазинах, и эта покупка точно принесет вам удачу. Она относится к суккулентам, очень неприхотлива в уходе и хорошо приживется в квартире.

Считается, что юкка может привлечь в дом богатство так же как и толстянка, а также эти растения хорошо смотрятся в комнате, и вы можете выбрать любой вид юкки и сочетать ее с другими цветущими растениями.

Фикус

Это растение имеет несколько сортов, и вы можете выбрать тот, что вам больше по душе. Многие верят, что фикусы могут привлечь в ди удачу, финансовое благополучие и успех в личной жизни.



Фикус может принести удачу / Фото Pexels

Фиалка

Это тоже мощный талисман, что может принести удачу своим хозяевам. Маленький цветок так привлекателен тем, что вы можете выбрать любой его сорт и цвет, и все они будут одинаково хорошо влиять на создание домашнего уюта. Кроме того, это также вечный символ счастья и любви. Если приобрести фиалку для семейной пары, это поможет сохранить романтику и тепло в отношениях. Впрочем, не стоит ее держать дома незамужним женщинам, ведь растение вроде бы может стать символом одиночества.

Цикламен

Цветок с яркими соцветиями необычной формы считается очень сильным магнитом, что может притягивать радость и счастье. Поверья утверждают, что цикламен может защищать от черной магии на проклятий.