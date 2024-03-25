5 самых опасных комнатных растений, которые могут быть у вас дома

Комнатные растения - это отличный способ украсить комнату и добавить ей несколько ярких акцентов. Впрочем, некоторые популярные растения могут иметь опасности, о которых вы даже не подозреваете.

Конечно же, наличие комнатных растений в доме может предложить немало различных преимуществ – от устранения риска появления плесени до очистки воздуха. Однако подходить к выбору растений для дома нужно с осторожностью.

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Олеандр

Из всех растений, что люди часто держат у себя дома, олеандр эксперты считают наиболее опасным – особенно для детей и домашних животных. Это привлекательное розовое цветущее растение может быть чрезвычайно эстетичным, но также оно достаточно токсично для животных и людей.

Существуют случаи смерти взрослых людей из-за поедания всего одного небольшого листочка. А дети еще более восприимчивы к этому растению, поэтому их нужно держать подальше от олеандра.

Каладиум

Это комнатное растение обычно имеет большие разноцветные листья, и именно этим и привлекает. Также оно известно под названиями "слоновье ухо" или "крыло ангела". Впрочем, некоторые части этого красивого растения могут быть очень токсичными для людей и животных, если их жевать или глотать.

У некоторых людей оно может вызвать болезненное жжение и отек рта, языка, губ и горла. В худшем случае поедание частей растения приведет даже к затрудненному дыханию или блокированию дыхательных путей.

А вот у ваших домашних любимцев вы можете заметить другие симптомы: тошнота, рвота, дрожь головы, шатание, слюнотечение и затрудненное дыхание.

Потос

Потос – это зеленое лиственное растение, которое также носит и другое название – дьявольский плющ. Несмотря на то, что она может быть токсичной, растение также известна тем, что она прекрасно может справиться с удалением различных примесей в ваш воздух. К счастью, она только немного вредна, если проглотить ее в небольших количествах.

И все же лучше держать ее на высокой полке, за пределами досягаемости животных и детей.

Спатифиллум

Прекрасная лилия мира является достаточно популярным растением, однако она также входит в список опасных и токсичных комнатных растений. Несмотря на то, что ее называют лилией, на самом деле она входит в другое семейство, и может вызвать жжение, отек губ, рта и языка, а также затрудненную речь и глотание.



Спатифиллум может быть токсичным / Фото Pexels

Филодендрон

Из-за простоты в уходе и выращивании филодендроны можно найти во многих домах, и далеко не все знают, что они могут быть токсичными. Он может вызвать дерматит у взрослых и детей, если проглотить какие-то его части, и гораздо более сильное влияние имеет на животных.

У них цветок может вызвать спазмы, судороги, боль и отеки. Во многих случаях это растение является наиболее токсичным именно для кошек.