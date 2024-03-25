5 найнебезпечніших кімнатних рослин, які можуть бути у вас вдома

Кімнатні рослини – це чудовий спосіб прикрасити кімнату та додати їй кілька яскравих акцентів. Втім, деякі популярні рослини можуть мати небезпеки, про які ви навіть не підозрюєте.

Звісно ж, наявність кімнатних рослин у домі може запропонувати чимало різноманітних переваг – від усунення ризику появи цвілі до очищення повітря. Проте підходити до вибору рослин для дому потрібно з обережністю.

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Олеандр

З усіх рослин, що люди часто тримають у себе вдома, олеандр експерти вважають найбільш небезпечним – особливо для дітей та домашніх тварин. Ця приваблива рожева квітуча рослина може бути надзвичайно естетичною, але також вона досить токсична для тварин та людей.

Існують випадки смерті дорослих людей через поїдання всього одного невеликого листочка. А діти ще більш сприйнятливі до цієї рослини, тож їх потрібно тримати подалі від олеандра.

Каладіум

Ця кімнатна рослина зазвичай має велике різнокольорове листя, і саме цим і приваблює. Також вона відома під назвами "слоняче вухо" або ж "крило янгола". Втім, деякі частини цієї красивої рослини можуть бути дуже токсичними для людей та тварин, якщо їх жувати чи ковтати.

У деяких людей вона може викликати хворобливе печіння та набряк рота, язика, губ та горла. У найгіршому випадку поїдання частин рослини призведе навіть до утрудненого дихання чи блокування дихальних шляхів.

А ось у ваших домашніх улюбленців ви можете помітити інші симптоми: нудота, блювота, тремтіння голови, хитання, слинотеча та утруднене дихання.

Потос

Потос – це зелена листяна рослина, яка також носить і іншу назву – диявольський плющ. Попри те, що вона може бути токсичною, рослина також відома тим, що вона чудово може впоратися із видаленням різноманітних домішок до вашого повітря. На щастя, вона тільки трохи шкідлива, якщо проковтнути її у невеликих кількостях.

Та все ж краще тримати її на високій полиці, за межами досяжності тварин та дітей.

Спатифіллум

Прекрасна лілія миру є досить популярною рослиною, проте вона також входить до списку небезпечних і токсичних кімнатних рослин. Попри те, що її називають лілією, насправді вона входить до іншого сімейства, і може викликати печіння, набряк губ, рота та язика, а також утруднене мовлення та ковтання.



Спатифіллум може бути токсичним / Фото Pexels

Філодендрон

Через простоту у догляді та вирощуванні філодендрони можна знайти у багатьох оселях, та далеко не всі знають, що вони можуть бути токсичними. Він може викликати дерматит у дорослих та дітей, якщо проковтнути якісь його частини, та набагато сильніший вплив має на тварин.

У них квітка може викликати спазми, судоми, біль та набряки. У багатьох випадках ця рослина є найбільш токсичною саме для котів.