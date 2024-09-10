Эти 6 популярных комнатных растений на самом деле токсичны для детей и животных

Комнатные растения – это отличный способ украсить свой дом, но в их выборе вам нужно быть достаточно осторожными.

Если вы любите выращивать растения, то, скорее всего, у вас дома найдется по крайней мере одно, которое на самом деле является токсичным. Но даже если вы готовы к выращиванию таких растений, с ними стоит быть осторожными и знать об опасности.

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Саговник отвернутый

Это растение токсично и для людей, и для животных, и особенно его семена. Растение содержит токсичное соединение, называется цитозин, и при попадании внутрь может вызвать рвоту, диарею, слюнотечение и тому подобное. Поэтому если вы заметили, что ребенок или животное проглотили любую часть пальмы, нужно немедленно обратиться к врачу.

Еще одна причина быть внимательными – листья у растения достаточно острые и могут проткнуть кожу, если обращаться с ним недостаточно осторожно.

Диффенбахия

Популярное тропическое растение это называется тростниковой или леопардовой лилии, но также она является умеренно токсичной для людей и домашних животных. В цветке есть оксалат кальция, предупреждает эксперт по растениям Кристал Дюран.

Нужно работать с ним в перчатках, иначе кальций может раздражать кожу и вызвать чувство покалывания, волдырей во рту, диарею и тому подобное.

Пуансеттия

Этот популярный цветок может выглядеть очень красиво, однако лучше не ставить ее дома, если у вас есть дети или домашние животные, которые грызут все из любопытства. И в листьях, и в стеблях растения содержится токсичное молочное вещество, которое может вызвать раздражение и жжение во рту.

Кактус-карандаш

Оказывается, в уходе за этим кактусом стоит волноваться не только об острых шипах. На самом деле белый млечный сок является токсичным для людей и животных, если попадет на кожу и особенно в глаза – он может вызвать раздражение, а в особо серьезных случаях даже слепоту.

Филодендрон

Причудливые комнатные растения являются популярным выбором и для опытных садоводов, и для новичков. Впрочем, с ними также нужно быть осторожными, ведь в них также содержится оксалат кальция, который может вызвать немало негативных последствий для здоровья, если попадет на открытую кожу.

Плющ

Если вы хотите интересно украсить стену, плющ может казаться идеальным вариантом, ведь он быстро растет и выглядит очень эффектно. Впрочем, он также является достаточно токсичным. Сок растений содержит фалкаринол, который может вызвать контактный дерматит.