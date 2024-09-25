Эти 3 комнатных растения нельзя дарить и принимать в подарок: запомните их

Комнатные растения могут добавить любой квартире уюта и ярких тонов, но существуют приметы, которые запрещают дарить некоторые вазоны.

Перед тем, как дарить вообще любое растение кому-то, вы сначала должны убедиться, что получатель хочет иметь именно такой подарок, за которым потом придется ухаживать. И есть некоторые цветы, которые нельзя дарить вообще, пишет "РадиоТрек".

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Фиалка

Фиалку, согласно поверьям, дарить можно только родственникам, ведь это растение очень чувствительно к изменениям в энергетическом фоне. Еще лучше будет, если вы будете дарить это растение только тем людям, которые живут с вами в одном доме.

Этот цветок действует как счастливый семейный талисман, поэтому посторонним фиалку можно дарить только в случае, если она была только что куплена в магазине.

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Орхидея

Это растение может принести в дом благополучие, страсть и любовь, и она считается сильнейшим талисманом и источником счастья. Поэтому дарить ее можно только людям, к которым вы чувствуете большую любовь и уважение.

Если у вас нет личных взаимоотношений с человеком, которому вы готовите подарок, лучше не выбирать орхидею. Поэтому, она будет не лучшим выбором для коллеги или приятеля или просто малознакомого человека.



Орхидеи не стоит дарить незнакомцам / Фото Pexels

Розы

Розы в горшках не стоит не только дарить, но и брать к себе домой даже на время. Роза может спокойно чувствовать себя в одном месте, и она привязывается к нему, улучшая энергетику. Если ее перенести, она может зачахнуть и умереть, и тогда никакой пользы от такого подарка не будет.