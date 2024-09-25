Ці 3 кімнатні рослини не можна дарувати та приймати у подарунок: запам'ятайте їх

Кімнатні рослини можуть додати будь-якій квартирі затишку та яскравих тонів, але існують прикмети, які забороняють дарувати деякі вазони.

Перед тим, як дарувати взагалі будь-яку рослину комусь, ви спершу маєте переконатися, що отримувач хоче мати саме такий подарунок, за яким потім доведеться доглядати. Та є деякі квіти, які не можна дарувати взагалі, пише "РадіоТрек".

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Фіалка

Фіалку, згідно з повір'ями, дарувати можна тільки родичам, адже ця рослина дуже чутлива до змін у енергетичному фоні. Ще краще буде, якщо ви будете дарувати цю рослину тільки тим людям, які живуть з вами в одному домі.

Ця квітка діє як щасливий сімейний талісман, тож стороннім фіалку можна дарувати тільки у випадку, якщо вона була щойно куплена в магазині.

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Орхідея

Ця рослина може принести у дім добробут, пристрасть та любов, і вона вважається найсильнішим талісманом та джерелом щастя. Тож дарувати її можна тільки людям, до яких ви відчуваєте велику любов та повагу.

Якщо у вас немає особистих взаємин з людиною, якій ви готуєте подарунок, краще не обирати орхідею. Отож, вона буде не найкращим вибором для колеги чи приятеля чи просто малознайомої людини.



Орхідеї не варто дарувати незнайомцям / Фото Pexels

Троянди

Троянди у горщиках не варто не тільки дарувати, але й брати до себе додому навіть на час. Троянда може спокійно почуватися в одному місці, і вона прив'язується до нього, покращуючи енергетику. Якщо її перенести, вона може зачахнути й померти, і тоді ніякої користі з такого подарунка не буде.