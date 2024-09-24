Эти 5 комнатных растений никогда нельзя переливать: они погибнут

Полив – это основная и, пожалуй, самая важная часть ухода за комнатными растениями. Впрочем, переусердствовать с этим все же не стоит, ведь можно только навредить цветам.

Иногда достичь идеального баланса между недостаточным поливом и слишком сильным непросто. Впрочем, для многих растений будет безопаснее быть недозволенными, чем перелитыми водой, пишет Real Simple.

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Африканская фиалка

Обычные фиалки, которые растут у многих людей на подоконниках, любят, чтобы между поливами их почва высыхала. Зато слишком много воды в горшке может привести к появлению плесени и загниванию корней.

Кроме того, важно поливать растение, поставив его в блюдце с водой и галькой для дренажа. Или же осторожно в землю, чтобы вода не попала на листья.

Кактус

Как вы уже могли догадаться, кактусы – это также растения, которые не любят слишком много влаги. И этим растениям нужно взамен обеспечить очень хороший дренаж почвы. Слишком большое количество воды приведет к стрессу для кактусов и повлечет целый ряд проблем.

Суккуленты

Суккуленты обычно растут в засушливых частях мира, и комнатные суккуленты нуждаются в похожих условиях. Слишком много воды может привести к загниванию корней, и тогда растения просто погибнут.



Суккуленты нельзя очень сильно поливать / Фото Pexels

Алоэ Вера

Как и многие другие суккуленты, алоэ предпочитает хорошо дренированную почву и умеренный полив. Для того, чтобы алоэ хорошо росло, вам нужно выливать только небольшое количество воды за раз и давать земле просохнуть перед повторным поливом.

Бегонии

Несмотря на то, что бегониям нужен регулярный полив, важно не допускать попадания на растение чрезмерного количества воды и переувлажнения почвы. Избыток воды может привести к пожелтению листьев, а также к гниению стебля и корней.