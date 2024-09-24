Ці 5 кімнатних рослин ніколи не можна переливати: вони загинуть

Полив – це основна і, певно, найважливіша частина догляду за кімнатними рослинами. Втім, перестаратися з цим все ж не варто, адже можна тільки нашкодити квітам.

Іноді досягти ідеального балансу між недостатнім поливом і надто сильним непросто. Втім, для багатьох рослин буде безпечніше бути недозволоженими, ніж перелитими водою, пише Real Simple.

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Африканська фіалка

Звичайні фіалки, які ростуть у багатьох людей на підвіконнях, люблять, аби між поливами їхній ґрунт висихав. Натомість надто багато води у горщику може призвести до появи плісняви та загнивання коренів.

Окрім того, важливо поливати рослину, поставивши її у блюдце з водою та галькою для дренажу. Або ж обережно в землю, аби вода не потрапила на листя.

Кактус

Як ви вже могли здогадатися, кактуси – це також рослини, які не люблять надто багато вологи. І цим рослинам потрібно натомість забезпечити дуже хороший дренаж ґрунту. Надто велика кількість води призведе до стресу для кактусів і спричинить цілу низку проблем.

Сукуленти

Сукуленти зазвичай ростуть у посушливих частинах світу, і кімнатні сукуленти потребують схожих умов. Надто багато води може призвести до загнивання коренів, і тоді рослини просто загинуть.



Сукуленти не можна дуже сильно поливати / Фото Pexels

Алое Вера

Як і чимало інших сукулентів, алое надає перевагу добре дренованому ґрунту і помірному поливу. Для того, щоб алое добре росло, вам потрібно виливати тільки невелику кількість води за раз та давати землі просохнути перед повторним поливом.

Бегонії

Попри те, що бегоніям потрібний регулярний полив, важливо не допускати потрапляння на рослину надмірної кількості води та перезволоження ґрунту. Надлишок води може призвести до пожовтіння листя, а також до гниття стебла та коренів.